О перспективах наращивания двухстороннего экономического сотрудничества рассказали в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В Аммане состоялось 5-е заседание казахстанско-иорданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству под совместным председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова и министра промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства Яруба Аль-Куда.

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана с Иорданией вырос в 4,2 раза и составил $6 млн. Вместе с тем председатели совместной комиссии отметили имеющийся потенциал для дальнейшего роста.

В целях расширения номенклатуры экспорта Казахстан готов нарастить поставки несырьевых товаров на иорданский рынок по 15 товарным позициям, включая пшеницу и другие виды сельскохозяйственной продукции.

В то же время Казахстан заинтересован в участии иорданских компаний в создании на территории нашей страны предприятий по производству изделий из мяса, зерна, бобовых и другой продукции.

Иорданская сторона выразила высокий интерес в импорте казахстанского зерна, используя альтернативные транспортные маршруты, в том числе через Каспийское море.

Казахстан со своей стороны заинтересован в использовании потенциала порта Акаба для экспорта своих товаров на иорданский рынок и рынки стран MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки).

Важным шагом стало обсуждение вопроса об использовании авиакомпаниями Иордании режима «открытое небо» для запуска прямых рейсов в Казахстан, что будет способствовать развитию туризма и укреплению экономических связей.

Стороны отметили перспективы реализации совместных проектов в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, включая уран. Достигнуты договоренности с государственной урановой компанией Иордании (JUMCO) об участии национальной атомной компанией «Казатомпром» в урановых проектах Королевства.

Участники подчеркнули необходимость прямого взаимодействия бизнес-кругов двух стран, в том числе посредством организации двусторонних торгово-экономических миссий. Для этих целей будет активизирована работа казахстанско-иорданского Делового совета, заседание которого предложено провести в Астане в следующем году.