Казахстан готовит Второй Добровольный национальный обзор о ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции эксперты АО «Институт экономических исследований», представители офиса Программы развития ООН в Республике Казахстан и ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана рассказали о реализации Повестки дня ООН до 2030 года в области устойчивого развития и ходе подготовки Казахстаном Второго Добровольного национального обзора.

В июле текущего года Казахстан презентует второй Добровольный Национальный обзор по ЦУР в Нью-Йорке.

«Казахстан со дня своей независимости демонстрирует приверженность принципам устойчивого развития. Присоединение Казахстана к Повестке дня ООН до 2030 года является последовательным шагом и итогом назревшей необходимости в современных условиях глобализации и роста экономики. С момента принятия Повестки страна проводит поэтапную работу на пути к устойчивому развитию», – отметил заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Алихан Абаканов.

По его словам, сегодня в Казахстане внедрена и эффективно функционирует институциональная архитектура для содействия достижению ЦУР.

Под руководством Первого Заместителя Премьер-министра работает Координационный совет по устойчивому развитию. Это открытая площадка для обсуждения вопросов с вовлечением всех заинтересованных сторон. Работа совета осуществляется по пяти основным направлениям ЦУР – «Люди», «Планета», «Процветание», «Партнерство» и «Мир».

С мая 2021 года осуществляет деятельность Комитет по мониторингу достижения ЦУР. Это консультативно-совещательный орган при Министерстве национальной экономики РК. Секретариатом Координационного совета и рабочим органом Комитета по мониторингу достижения ЦУР является АО «Институт экономических исследований».

«Для того, чтобы самостоятельно анализировать достижения и определить вызовы в реализации ЦУР страны представляют Добровольный национальный обзор о ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития. Добровольный национальный обзор – это процесс, в рамках которого страны проводят оценку и отчитываются о прогрессе в выполнении глобальных целей и задач Повестки 2030 по устойчивому развитию», — пояснил Алихан Абаканов.

Спикер сообщил, что 16 июля 2019 года на Политическом форуме ООН высокого уровня в Нью-Йорке Казахстан представил первый Добровольный национальный обзор, продемонстрировав свою приверженность достижению ЦУР до 2030 года.

На сегодня Институт экономических исследований совместно с Министерством национальной экономики подготовили проект второго Добровольного национального обзора (ДНО).

«Для подготовки Второго ДНО Организация Объединенных наций ежегодно рекомендует странам пять приоритетных целей. В текущем определены приоритетными ЦУР 4: «Качественное образование»; ЦУР 5: «Гендерное равенство»; ЦУР 14: «Сохранение морских экосистем»; ЦУР 15: «Сохранение экосистем суши»; ЦУР 17: «Партнерство», — отметила в своем выступлении директор Секретариата по ЦУР АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар.

По ее сообщению, с целью выявления приоритетных направлений реализации ЦУР в Казахстане в ходе выездных мероприятий в 17 регионах страны среди представителей МИО, граждан и всех заинтересованных сторон проводились голосования, в результате которых в качестве приоритетных участники выделили: ЦУР 1: «Ликвидация нищеты», ЦУР 3: «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР 4: «Качественное образование», ЦУР 5: «Гендерное равенство», ЦУР 6: «Чистая вода и санитария», ЦУР 8: «Достойная работа и экономический рост». При подготовке ДНО будет сделан акцент на данные ЦУР.

«Важный момент в продвижении Повестки дня до 2030 года и выполнении одного из обязательств Казахстана – формирование с 2021 года новой архитектуры государственного планирования. Для этих целей в 2021 году также утверждены национальные индикаторы ЦУР, которые будут способствовать мониторингу реализации ЦУР в стране», – добавила Бакытгуль Хамбар.

Она отметила, что за трехлетний период с момента первой презентации Добровольного национального обзора Казахстан осуществил ряд важных мероприятий по достижению Целей устойчивого развития. В частности, выработаны меры по адресной социальной поддержке населения, начата работа по разработке комплексной национальной стратегии финансирования проектов в области устойчивого развития, ведется работа по углеродной нейтральности экономики, анализируются документы государственных органов на предмет наличия гендерного равенства, по расширению доступа к образовательным и медицинским учреждениям и многие другие направления.

Институт экономических исследований при поддержке Программы Объединенных наций в Казахстане провели большую аналитическую работу с использованием таких инструментов, как Оценка финансирования развития и Быстрая комплексная оценка, результаты которых также отражены во Втором ДНО.

Быстрая комплексная оценка (БКО) позволяет определить объемы финансирования, направленного на развитие в рамках бюджетных программ. Эксперты ПРООН в 2016 году выявили 61% охвата стратегическими документами ЦУР, в 2019 году БКО провели эксперты АО «Институт экономических исследований», показав результаты с охватом стратегических документов ЦУР в 79,9%. Однако данные исследования позволили провести ревизию стратегических документов на наличие ЦУР, но не отражали полную картину с учетом финансирования развития.

Оценка финансирования развития Казахстана позволила оценить как положительные аспекты, так и проблемные области в тенденциях финансирования развития в стране с учетом текущего прогресса в достижении ЦУР, а также последствия разворачивающегося кризиса COVID-19. Данная оценка показала, что государственный бюджет остается основным источником финансирования стратегических целей страны. Финансирование, направленное на развитие, достигло пика почти в 75% ВВП в 2015 г., в среднем в период 2016-2019 гг. на развитие было направлено 54,9% ВВП. При этом у страны есть большой потенциал финансирования развития из других источников, в том числе частных ресурсов.

«Оценка финансирования развития показала, что необходимо интегрировать в систему бюджетного процесса принципы бюджетирования ЦУР. И в 2022 году Институт экономических исследований провел БКО по охвату ЦУР бюджетными программами. По предварительным данным, охват ЦУР бюджетными программами составляет 46%. Исследование по данному направлению продолжается сегодня и будет проведено на субнациональном уровне на примере трех пилотных регионов», – резюмировала директор Секретариата по ЦУР АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар.

«Являясь ведущим агентством ООН по вопросам развития, Программа развития ООН поддерживает Казахстан в реализации Целей устойчивого развития с момента их принятия в 2015 году», – отметил заместитель Постоянного Представителя Программы Развития ООН в Казахстане Виталий Времиш.

По его словам, через глобальную сеть экспертов и в соответствии со своим мандатом ПРООН финансировала проведение MAPS миссии (¬интеграция, ускорение и поддержка политики) в Казахстане, которая определила первоначальные приоритетные области для реализации ЦУР в стране.

Совместно с партнерами по развитию и агентствами ООН Правительству Казахстана были предложены подходы по созданию национальной координационной архитектуры – Координационного совета по ЦУР. В 2019 году ПРООН в партнерстве с Азиатским банком развития (АБР) выступила с новой инициативой по созданию платформы ЦУР с участием многих заинтересованных сторон, объединив более 1500 представителей государственного и частного секторов, национального и местного уровней для содействия диалогу, который поддержит усилия по реализации Повестки дня на период до 2030 года в Казахстане.

«От создания эффективной системы мониторинга, подкрепленной национализированными индикаторами ЦУР, мы перешли к процессу локализации ЦУР и финансированию ЦУР. Например, недавно мы оказали техническую поддержку акимату Кызылординской области, проведя Быструю комплексную оценку недавно принятого Плана развития Кызылорды на 2021–2025 годы. Этот инструмент помогает определить уровень согласования и интеграции ЦУР с местными стратегиями и программами развития. В течение последнего года мы тесно сотрудничали с Правительством Казахстана по разработке Комплексного Национального Механизма Финансирования», – сказал Виталий Времиш.

По сообщению спикера, в этом году второй Добровольный национальный обзор был подготовлен при активном участии населения и заинтересованных сторон в достижении ЦУР во всех 17 регионах. Это способствует повышению качества и объективности ДНО как инклюзивного процесса, соответствующего основному принципу ЦУР «Не оставить никого позади». В консультациях ДНО приняли участие около 2000 человек (включая представителей местных исполнительных органов). Их мнения и голоса будут должным образом отражены в документе.

«В Глобальном рейтинге стран по достижению ЦУР по итогам 2021 года Казахстан занял 59 место из 165 стран, набрав 71,6 балл из 100 возможных, улучшив по сравнению с прошлым годом свои позиции на 6 пунктов (65 место и 71,1 балла)», – отметила Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Спикер подчеркнула, что ЦУР не могут быть успешно достигнуты без инклюзивного участия граждан, общественных институтов. Некоммерческие организации, как связующий мост между государством и населением, обладают значительным потенциалом не только для реализации, но и побуждения правительства активнее реагировать на потребности общества в достижении задач ЦУР. Не менее значима роль НПО в общественном мониторинге реализации ЦУР.

Гражданский Альянс Казахстана как общественная организация, объединяющая свыше трех тысяч НПО во всех регионах страны, подписал в 2021 году меморандум о сотрудничестве с Институтом экономических исследований, выступающим в роли Секретариата Координационного совета по ЦУР при Министерстве национальной экономики РК. Старт эффективному партнерству дал X Гражданский Форум Казахстана, где все мероприятия проходили через призму реализации Целей устойчивого развития.

В 2021 году Гражданский Альянс внес изменения в свои Устав и Стратегию развития с включением в текущую деятельность проведения на постоянной основе общественного мониторинга процесса реализации ЦУР в Казахстане.

«Наши НПО разъясняют жителям, прежде всего, социально уязвимым слоям населения, важность воплощения в жизнь задач ЦУР, затрагивающих самые актуальные вопросы, касающиеся проблем безработицы, бедности, экологии, качества образования, здравоохранения, обеспечения чистой питьевой водой и другие не менее важные для человека темы. Мы начали осуществлять мониторинг всех социально-значимых проектов для НПО на предмет соответствия ЦУР. Таким образом, третий сектор, вовлекаясь в процесс реализации ЦУР, содействует сплоченности общества, укреплению диалога между государством, гражданским обществом, бизнес-сообществом, международными организациями и другими заинтересованными сторонами», – резюмировала Бану Нургазиева.

Говоря о прогрессе страны в достижении Целей устойчивого развития, Президент Гражданского Альянса подчеркнула, что все 17 ЦУР важны для каждого государства.

«Человек несёт ответственность за жизнь всех живых существ на земле. Из-за глобализации то, что происходит в какой-либо стране отражается на соседних странах и на происходящем во всём мире. Поэтому каждое государство должно стремиться к достижению Целей устойчивого развития», — сказала спикер.

Заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Алихан Абаканов в своём выступлении упомянул поручение Главы государства о разработке Концепции инвестиционной политики с учётом принципов ESG (принципы деятельности, основанные на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и надлежащем управлении для устойчивого развития), а также перечислил такие примеры прогресса в достижении ЦУР, как Доктрина о достижении углеродной нейтральности, новый Экологический кодекс, которые демонстрируют принципы социальной ответственности.

«Цели устойчивого развития — эффективный инструмент, который показывает, в каких направлениях необходимы системные меры. Наша задача — проработать механизм для внедрения и последующей локализации ЦУР», — подытожил Алихан Абаканов.