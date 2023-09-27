Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступников

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал договоры между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

По Договору между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче, стороны обязуются в соответствии с условиями договора и своим законодательством выдавать любое лицо, находящееся на их территории, которое разыскивается компетентными органами запрашивающего договаривающегося государства для осуществления уголовного преследования или приведения вступившего в законную силу приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу.

В договоре подробно регламентированы вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам выдачи лиц, в том числе предусмотрены условия и процедуры выдачи, отсрочки или выдачи лиц на время, обязательные и факультативные основания для отказа в выдаче. Также подробно оговорены вопросы выдачи собственных граждан, предварительного ареста передаваемых лиц, изъятья и передачи предметов и документов. Определены условия расходов, связанных с реализацией договора, порядок урегулирования разногласий.

Реализация данного договора повысит эффективность сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

Как отмечается в заключении к документу, реализация договора будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных генеральной прокуратурой РК в республиканском бюджете на соответствующие годы.

Договором между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о правовой помощи по уголовным делам регламентируются вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам.

В документе подробно определены перечень оказываемой помощи, основания для отказа в помощи, условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств, полученных посредством оказания помощи, получения доказательств на территориях обеих сторон. Также обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности. Определены компетентные органы обоих государств, непосредственно взаимодействующие в процедурах оказания правовой помощи, и условия несения расходов, связанных с реализацией договора.