6 декабря в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ состоялась церемония открытия фестиваля снежно-ледового туризма, в которой приняли участие представители предприятий области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

В свою очередь, делегация округа Тачэн отправилась в Восточно-Казахстанскую область Казахстана для совместного проведения церемонии, посвященной началу соответствующих мероприятий.

Таким образом, был дан старт трансграничным культурно-туристическим обменам между регионами Китая и Казахстана в нынешнем зимнем сезоне. На открытии вышеуказанного фестиваля округ Тачэн вместе с Восточно-Казахстанской областью и областью Абай обнародовали "Инициативу по китайско-казахстанскому сотрудничеству в области трансграничного снежно-ледового туризма", целью которой является углубление сотрудничества в этом направлении благодаря дальнейшему использованию преимуществ приграничных районов.

По словам представителя одной из туристических компаний области Абай, снежно-ледовые ресурсы области Абай и округа Тачэн имеют свои особенности, и вышеупомянутый фестиваль позволяет создать мост для сотрудничества между двумя регионами. При этом он выразил надежду на использование шанса проведения подобного мероприятия как возможности для содействия взаимному привлечению клиентов и совместного использования потенциала рынка, чтобы больше людей в Китае и Казахстане могли ощутить уникальное очарование снежно-ледового туризма.

Фестиваль снежно-ледового туризма в округе Тачэн продлится до 14 декабря. В его рамках запланировано проведение почти 100 мероприятий, охватывающих зимние виды спорта, демонстрацию нематериального культурного наследия, презентации деликатесов, отдых на горячих источниках и другие бизнес-форматы с целью удовлетворить разнообразные предпочтения туристов и способствовать глубокой интеграции снежно-ледового туризма со смежными отраслями.

Для удобства многочисленных зарубежных туристов в 68 ключевых местах в округе Тачэн были установлены 79 POS-терминалов для приема зарубежных банковских карт и открыты 4 пункта обмена валюты. Кроме этого, КПП Бахты также был оснащен автоматами самообслуживания для обмена валюты. Наряду с этими нововведениями округ Тачэн запустил 9 эксклюзивных туристических маршрутов, охватывающих такие популярные продукты, как трехдневный тур по озеру Алаколь и двухдневный тур по Урджару в Казахстане, что позволяет туристам получить лучшие впечатления и превосходный опыт от трансграничных путешествий.

Заместитель главы Управления культуры, спорта, радио, телевидения и туризма округа Тачэн Чай Хунхуа отметила, что местные власти продолжат углублять трансграничное культурно-туристическое сотрудничество, приложат все усилия для создания уникальных туристических направлений, посвященных зимней тематике, а также для содействия бурному развитию снежно-ледовой индустрии.