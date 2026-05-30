Страны ЕАЭС и ЦА обсудили будущее цифровой аккредитации в Астане

Сегодня в Казахстане действует более 1700 субъектов аккредитации

В столице прошел международный форум «Инновации, доверие и устойчивость: влияние аккредитации», приуроченный ко Всемирному дню аккредитации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

По данным ведомства, площадка объединила представителей Евразийской экономической комиссии, органов по аккредитации стран ЕАЭС, а также делегатов из Узбекистана и Китая.

Главными темами форума стали цифровизация процессов оценки соответствия, развитие международного сотрудничества и усиление контроля за качеством продукции на общем рынке Евразии.

На форуме с ключевым словом выступила первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова. Она подчеркнула, что сегодня аккредитация выходит далеко за рамки технической процедуры и становится важнейшим инструментом экономической устойчивости, международной торговли и защиты потребителей.

«Аккредитация уже давно стала не только техническим инструментом оценки соответствия. Это важный элемент международной торговли, инвестиционной привлекательности и экономической устойчивости государства. За каждым сертификатом, протоколом испытаний и стандартом стоят безопасность людей, качество жизни и уверенность потребителей в приобретаемой продукции. Опираясь на лучшие международные практики, мы последовательно переходим к новой модели - от простого контроля к управлению рисками и цифровой прослеживаемости», – отметила Айжан Бижанова.

Сегодня в Казахстане действует более 1700 субъектов аккредитации, а национальная система аккредитации продолжает демонстрировать устойчивый рост.

В текущем году Казахстан также председательствует в Совете руководителей органов по аккредитации государств ЕАЭС, продвигая инициативы по формированию единого цифрового пространства доверия. Особое внимание участники уделили развитию Smart Labs - лабораторий с цифровой интеграцией оборудования.

Современные технологии уже позволяют автоматически передавать результаты испытаний, фиксировать параметры без участия оператора, сохранять цифровой след всех действий и минимизировать влияние человеческого фактора.

Генеральный директор Национального центра аккредитации Искандер Хамитов отметил, что страны региона сегодня движутся к единым подходам в вопросах доверия и признания результатов оценки соответствия.

«Казахстан не только ставит перед собой амбициозные задачи по развитию национальной системы аккредитации, цифровизации процессов и укреплению международного доверия, но и последовательно реализует их на практике. Мы убеждены, что только через открытое взаимодействие и единые подходы к оценке соответствия можно сформировать устойчивый и конкурентоспособный общий рынок ЕАЭС», – подчеркнул Искандер Хамитов.

Форум завершился церемонией награждения специалистов отрасли, чей вклад способствует международному признанию отечественной инфраструктуры качества и повышению доверия к казахстанским сертификатам за рубежом.

#цифровизация #ЕАЭС #Минторговли #ЦА #аккредитация

