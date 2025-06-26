Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на ратификацию подписанного 19 апреля 2024 года в Астане Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривающий совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, усиление координации в сфере политики и безопасности, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

«В соответствии с Договором, Договаривающиеся Стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учёта национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ. Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», - говорится в заключении.

Кроме того, согласно нормам Договора, Стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Парламентом Республики Казахстан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.