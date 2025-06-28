Заместитель Премьер-минист­ра – министр иност­ранных дел РК Мурат Нурт­леу посетил с официальным визитом Монголию.

фото с сайта МИД

В Улан-Баторе он провел переговоры c министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Стороны отметили высокий уровень двустороннего стратегического партнерства, поступательное развитие политического диалога, активное межправительственное и межпарламентское взаимодействие.

– Сегодня казахско-монгольские отношения носят образцово дружеский характер. Между нами нет нерешенных вопросов. Это наш капитал, который мы должны использовать для укрепления доверия и устойчивого развития, – заявил Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК добавил, что его визит в Улан-Батор направлен на предметное обсуждение практичес­кой реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Монголию в октябре 2024 года.

В свою очередь Батмунхийн Батцэцэг отметила, что Казах­стан стал первой страной в Цент­ральной Азии, с которой Монголия установила отношения стратегического партнерства.

Обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, стороны наметили пути достижения задачи, поставленной президентами двух стран, по доведению взаимного товарооборота до 500 млн долларов США.

Кроме того, министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и подтвердили готовность к дальнейшему взаимо­действию в рамках ООН, СВМДА и ШОС.

Глава МИД Казахстана также провел встречу с депутатами Великого Государственного Хурала и другими казахскими деятелями Монголии. По поручению Президента РК переданы 5 000 художественных книг известных казахстанских писателей, поэтов и ученых, что стало ярким символом укрепления культурно-гуманитарных связей и поддержки казахов за рубежом.

Еще одна важная встреча состоялась с министром дорог и транспорта Монголии

Борхуугийн Дэлгэрсайханом. Стороны отметили, что тесная гео­графическая взаимосвязанность Казахстана и Монголии создает объективные предпосылки для расширения партнерства в транс­портно-логистической сфере.

Министры обсудили текущие направления взаимодействия, особое внимание уделив проекту строительства автодороги Казахстан – Россия – Монголия. Его реализация позволит сократить протяженность маршрута между двумя странами на более чем 800 км и достичь цели по увеличению объема взаимного товарооборота.

Казахская сторона отметила, что реализация совместных проектов откроет для Монголии выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут и другие крупные евразийские логистические коридоры, проходящие через территорию Казахстана.

В области гражданской авиа­ции высказана готовность к расширению географии прямых рейсов между Астаной – Ульгий – Улан-Батором.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к проведению трехсторонней встречи министров транспорта Казах­стана, Монголии и России в июле этого года в Китае.