Казахстан и Монголия усиливают сотрудничество в области цифровизации

Казахстанская система eGov, обеспечивающая онлайн-доступ к более чем 90% госуслуг, стала темой обсуждений для возможного сотрудничества и обмена опытом

Фото: МЦРИАП

В рамках рабочей поездки в Улан-Батор министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев встретился с министром цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Цэндийн Баатархуу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

Министр отметил успешное участие монгольских стартапов в акселерационных программах Astana Hub и растущее присутствие казахстанских стартапов на рынке Монголии, что укрепляет двусторонние связи. «Обмен опытом и поддержка стартапов развивают предпринимательский потенциал и способствуют росту технологий в обоих государствах», — сказал Мадиев.

В ходе визита министр посетил e-Mongolia — платформу, запущенную в 2020 году для упрощения доступа к государственным услугам. Платформа охватывает 85% населения Монголии. Казахстанская система eGov, обеспечивающая онлайн-доступ к более чем 90% госуслуг, стала темой обсуждений для возможного сотрудничества и обмена опытом.

Мадиев также встретился с лидерами IT-рынка Монголии, включая ICT Group, крупнейшего частного оператора информационных систем. ICT Group охватывает более 91% населения и внедряет инновации в таких сферах, как искусственный интеллект, блокчейн и разработка языковых моделей для монгольского языка.

Кроме того, министр посетил IT Park Монголии, который поддерживает стартапы.