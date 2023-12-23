Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Международное сотрудничество
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Дипломаты обменялись мнениями о ходе реализации принятых ранее договорённостей, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммеда Аль-Арики.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахско-эмиратского сотрудничества и взаимодействия наших стран в рамках международных организаций. Отметили высокую динамику и содержательность политического диалога на всех уровнях и активное развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия",- говорится в сообщении МИД Казахстана.

Дипломаты обменялись мнениями о ходе реализации двусторонних договорённостей по итогам недавнего рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Дубай для участия в климатическом саммите СОР28.

#казахстан #сотрудничество #ОАЭ

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