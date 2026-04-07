В городе Астана состоялось первое заседание рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: Министерство промышленности и строительства

Заседание прошло под председательством вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ирана Шархана и заместителя министра горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Рустама Юсупова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, включая обмен опытом и технологиями, реализацию совместных проектов, а также привлечение инвестиций и развитие глубокой переработки сырья.

По итогам заседания достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы и профильных подгрупп с участием представителей бизнеса, научных и образовательных организаций.