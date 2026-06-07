Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается

Энергетика

В городе также модернизируют теплосети и инженерную инфраструктуру

Фото: пресс-служба Акимата ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер ознакомился с подготовкой города к предстоящему отопительному сезону и ходом реконструкции центрального проспекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акимат региона.

Первым объектом посещения стала Риддерская теплоэлектроцентраль. За последние три года здесь проведены масштабные ремонтные работы, благодаря которым уровень износа оборудования удалось снизить с 75,4% до 45,7%.

«В настоящее время в рамках подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов продолжаются ремонтные работы. За счет средств республиканского и областного бюджетов проводится капитальный ремонт котлоагрегатов высокого давления №5 и №6. Согласно утвержденному графику, ремонт котла №5 будет завершен до 31 августа, а котла №6 - до 30 сентября. Наряду с этим ведется модернизация городских тепловых сетей», - сообщили в акимате ВКО.

После посещения ТЭЦ глава региона проинспектировал реконструкцию проспекта Независимости. На сегодняшний день выполнено около 75% работ. На проспекте обустраивают новые пешеходные зоны, модернизируют освещение, обновляют инженерные коммуникации и устанавливают элементы благоустройства.

#ТЭЦ #ВКО #энергетика

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Износ оборудования на ТЭЦ Риддера снизился почти вдвое: модернизация продолжается
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