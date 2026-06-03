Линии электропередач обновляют в области Жетысу в рамках МЭКС

Фото: modernization.kz

Эти электросети были введены в эксплуатацию в 1972 году и отработали свой ресурс на 100%. Только с начала прошлого года линия, которую ремонтируют в первую очередь, 9 раз выходила из строя. Исправить эту ситуацию обещают в октябре текущего года, сообщает проектный офис МЭКС.

Что происходит

В области Жетысу в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов на 2026 год в сфере электроэнергетики планируют реализовать порядка 10 проектов. Сразу 3 из них приходится на Ескельдинский район. Их общая стоимость составила почти 1,9 млрд тенге.

Цифры

Первый проект, по которому уже ведутся строительно-монтажные работы, предусматривает капитальную реконструкцию воздушной линии-10/0,4 кВт в районном центре – поселке Карабулак. Протяженность воздушной линии составляет 49 км. Эта воздушная линия отработала 53 года и теперь ее полностью обновят. В частности, уже установлено 800 из 1 104 железобетонных опор.

Срок реализации проекта – с марта по октябрь 2026 года.

Цитата

«Реализация проекта обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение 1 076 абонентов, включая школы, больницы, детские сады, учреждения культуры, административные здания, а также бытовых и промышленных потребителей. Реализация проекта позволит снизить аварийность, уменьшить количество отключений электроэнергии, повысить качество напряжения и обеспечить устойчивую работу электрических сетей», – сообщили в департаменте КРЕМ МНЭ РК по области Жетысу.

На подходе еще 2 МЭКС-проекта в этом же поселке: реконструкция воздушной линии электропередач протяженностью 47,115 км. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации объекта, а также реконструкция трансформаторной подстанции – здесь заказано оборудование, его поставка ожидается в середине лета.