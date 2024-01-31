Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации
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Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол с изменениями в межправительственное Соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.
Узбекская сторона ратифицировала его 25 апреля 2023 года.
«Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя братскими странами», - говорится в заключении.