Казахстан и Узбекистан увеличат взаимный срок пребывания граждан без регистрации

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол с изменениями в межправительственное Соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

Как отмечается в заключении к документу, Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.

Узбекская сторона ратифицировала его 25 апреля 2023 года.