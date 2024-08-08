Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан

Фото: пресс-служба правительства РК

На двусторонней встрече, прошедшей на полях бизнес-форума «Казахстан-Узбекистан», заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев договорились о совместной реализации 34 инвестиционных проектов на сумму $4,4 млрд и 7 торговых контрактов на $2,6 млрд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Планируется реализация инвестиционных проектов в различных отраслях: энергетике, горнодобывающей промышленности и геологии, транспорте, химической промышленности, строительстве, электротехнике, машиностроении, фармацевтике и других. Наибольшее число проектов сосредоточено в сельском хозяйстве.

Стороны договорились о совместном выращивании сельхозпродукции и глубокой переработке зерна и риса в Казахстане, производстве шелковой продукции в Туркестанской области, создании предприятия по выпуску упаковочных материалов и других. Также принято решение о создании совместного предприятия по приему и переработке шкур КРС на территории Мангистауской области.

Реализация этих проектов позволит эффективно использовать инвестиционный и торговый потенциал двух стран, что способствует достижению цели, поставленной главами Казахстана и Узбекистана, — увеличению взаимного товарооборота до $10 млрд, отметили в кабмине.