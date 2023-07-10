Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы

Вступил в силу Договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы вступил в силу 4 июля 2023 года.

Документ был подписан 22 декабря 2022 года в городе Ташкенте (Узбекистан) главами двух государств и ратифицирован парламентами обеих стран.

«Вступление в силу данного договора означает полное завершение 19-летнего процесса демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном.

Этому предшествовало 100 раундов переговоров в рамках совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Линия границы протяженностью 2 357 км обозначена 1 301 пограничным знаком и отражена в демаркационных документах объемом более 8 тысяч страниц», – отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Событие способствует укреплению безопасности и стабильности в районе государственной границы, углублению двустороннего, межрегионального и приграничного взаимодействия, а также знаменует собой окончание юридического оформления государственной границы Республики Казахстан на южном направлении, заключил он.