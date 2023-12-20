Казахстан и Венгрия будут сотрудничать в сфере креативных индустрий

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела встречу с послом Венгрии в РК Отто Иваном Роной. В ходе встречи были отмечены дружественные отношения Казахстана и Венгрии, особенно в рамках Организации Тюркских государств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: ortcom.kz

Аида Балаева рассказала о том, что министерство является ключевым органом по вопросам госрегулирования в сфере информации, религии, выстраивания эффективной модели взаимодействия государства и гражданского общества, реализации государственной молодежной, семейной и гендерной политики, межэтнического согласия, культуры и архивного дела.

«Между нашими странами ведется взаимодействие в сферах культуры, информации и молодежной политики. Еще одна сфера, которой по поручению Главы государства нами уделяется особое внимание – креативная индустрия. Мы хотели бы взаимодействовать с вами и в этом направлении», – подчеркнула министр.

В свою очередь Отто Иван Рона попросил оказать содействие в организации ряда масштабных культурных мероприятий, которые будут организованы в рамках председательства Венгрии в Совете Европейского союза.

В частности, Венгрией запланированы гастроли Венгерского оперного театра, а также проведение Недели кино в Казахстане, в ходе которой будут показаны казахстанско-венгерские фильмы.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия.