Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне

Сборная Казахстана по настольному теннису продолжает свое выступление на командном чемпионате мира в Лондоне (Великобритания)
В рамках турнира команды Казахстана выиграли два матча в подгруппах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Женщины
Казахстан - Монголия 3:0.
Зауреш Акашева - Буренджаргал Санджаа 3:0.
Сарвиноз Миркадирова - Болор-Эрдене Батмункх 3:1.
Анель Бахыт - Эгшиглен Бат-Эрдене 3:0.
Мужчины
Казахстан - Египет 3:2.
Кирилл Герасименко - Омар Ассар 3:0.
Алан Курмангалиев - Мохамед Эльбеали 3:1.
Искендер Харки - Юсеф Абделазиз 0:3.
Алан Курмангалиев - Омар Ассар 2:3.
Кирилл Герасименко - Мохамед Эльбеали 3:1.
Сегодня, 30 апреля, в мужских соревнованиях состоится матч Казахстан - Таиланд. Начало в 23:30 по времени Астаны. Женская команда сыграет с Чехией. Игра начнется в 21:00.
Днём ранее мужская сборная обыграла Турцию. Женщины уступили Бразилии, добавили в НОК.