Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне

Сборная Казахстана по настольному теннису продолжает свое выступление на командном чемпионате мира в Лондоне (Великобритания)

Фото: пресс-служба НОК РК

В рамках турнира команды Казахстана выиграли два матча в подгруппах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Женщины

Казахстан - Монголия 3:0.

Зауреш Акашева - Буренджаргал Санджаа 3:0.

Сарвиноз Миркадирова - Болор-Эрдене Батмункх 3:1.

Анель Бахыт - Эгшиглен Бат-Эрдене 3:0.

Мужчины

Казахстан - Египет 3:2.

Кирилл Герасименко - Омар Ассар 3:0.

Алан Курмангалиев - Мохамед Эльбеали 3:1.

Искендер Харки - Юсеф Абделазиз 0:3.

Алан Курмангалиев - Омар Ассар 2:3.

Кирилл Герасименко - Мохамед Эльбеали 3:1.

Сегодня, 30 апреля, в мужских соревнованиях состоится матч Казахстан - Таиланд. Начало в 23:30 по времени Астаны. Женская команда сыграет с Чехией. Игра начнется в 21:00.

Днём ранее мужская сборная обыграла Турцию. Женщины уступили Бразилии, добавили в НОК.

 

