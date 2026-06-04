Теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

В женском парном разряде она выступает в дуэте с Александрой Крунич из Сербии

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по теннису Анна Данилина поборется за выход в финал турнира "Ролан Гаррос" в Париже (Франция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В женском парном разряде Данилина выступает в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.

Теннистки в четвертьфинале оказались сильнее пары Эллен Перес (Австралия)/Деми Схурс (Нидерланды). Матч завершился со счет 6:2, 7:6 (8:6).

В полуфинале Данилина и Крунич сыграют против дуэта Суко Аояма (Япония)/Энь Шуо Лян (Тайбэй).