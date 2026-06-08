Теннисист Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире в Швеции

Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Хельсинборге (Швеция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец завоевал золотую медаль в возрастной категории U19.

По ходу турнира Алан победил Хьюго Джобса (Швеция) 3:0, Обада Таббаха (Швеция) 3:0, Балажа Поора (Венгрия) 3:1, Абхинандха Прадхивадхи (Индия) 3:2, Яна Мругала (Польша) 3:0, Йохана Хавстина (Дания) 3:1.

В финале Курмангалиев обыграл Самуэля Михну (Польша) 3:1.

За свою победу теннисист также заработал 1 000 рейтинговых очков, отметили в НОК.