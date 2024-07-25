Казахстан официально представлен в ИКАО

Постоянный представитель РК при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тимур Тлегенов в штаб-квартире ИКАО в Монреале вручил верительные грамоты генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Салазару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК

Фото: пресс-служба МИД РК

«ИКАО высоко ценит и ставит в пример проводимые казахстанской стороной реформы по повышению уровня безопасности полётов и авиационной безопасности, и в целом, развитие доступности воздушного транспорта», – подчеркнул Хуан Карлос Салазар.

Постоянный представитель Казахстана передал приветствие руководства Казахстана и выразил поддержку деятельности ИКАО по развитию многопланового взаимодействия с РК в сфере гражданской авиации.

«Казахстан является активным участником ИКАО, и убеждён, что открытие Постоянного представительства впервые в истории нашей страны будет способствовать дальнейшей последовательной имплементации Казахстаном высоких стандартов безопасности полетов и авиационной безопасности», – отметил Тлегенов и рассказал о текущем состоянии отрасли гражданской авиации Казахстана, ключевых приоритетах и задачах страны в данной сфере.

В заключение стороны подтвердили приверженность и важность дальнейшего расширения практического диалога между Казахстаном и ИКАО.