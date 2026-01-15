В индексе анализируются данные по 199 паспортам и 227 направлениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский паспорт укрепил свои позиции в глобальном индексе свободы передвижения Henley & Partners на 2026 год, переместившись на 61-ю строчку. Теперь граждане РК могут посещать без виз 78 стран, сообщает Kazpravda.kz

Мировым лидером признан Сингапур, обеспечивающий доступ в 192 локации. За ним следуют Южная Корея и Япония, а замыкают тройку лидеров Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария. Для граждан этих государств открыт безвизовый доступ в 186 стран мира.

Отчет традиционно базируется на официальных данных IATA.