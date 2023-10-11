Казахстан полностью обеспечил себя хлебом и мукой

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Выступая на пленарном заседании Мажилиса, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова рассказала об объемах собранного в текущем году урожая и мерах поддержки отечественных сельхозпроизводителей, понесших потери из-за сложных погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz

«По поручению главы государства для поддержки товаропроизводителей выделено 62,5 тысячи тонн льготного дизельного топлива для сушки зерна, осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами без применения штрафных санкций, прорабатываются вопросы выделения дополнительных средств на субсидирование АПК и прямого закупа зерна «Продкорпорацией», – отметила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время также ведется работа по выплате компенсаций фермерам Жамбылской области. Напомним, в регионе из-за нехватки воды был объявлен режим ЧС местного масштаба. Объем выделенных средств составил 3,7 млрд тенге.

Для стабилизации цен на пшеницу и исключения «серого» импорта до 11 апреля 2024 года продлено ограничение на ввоз зерна железнодорожным и автотранспортом на территорию страны. Данное ограничение не коснется лицензированных элеваторов, зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий, а также транзитных перевозок пшеницы через территорию Казахстана. Кроме того, это никак не помешает и отечественным производителям, использующим зерно для собственных нужд.

«Хотела бы отметить, что ожидаемого объема собранного зерна будет достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой», – сказала Тамара Дуйсенова.

Вместе с тем она отметила, что правительством принимается комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания. В частности, для недопущения роста стоимости овощей проводился форвардный закуп и применялись товарные интервенции в межсезонье.

Заместитель премьер-министра напомнила, что в каждом регионе имеется стабилизационный фонд. Для них были разработаны индикативы по необходимым объемам закладки. Заключено порядка 11,5 тысячи соглашений с торговыми объектами и производителями по непревышению 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары. Параллельно проводились проверки по соблюдению установленного порога.

«Региональными комиссиями по расследованию посреднических схем с начала года выявлено 696 фактов нарушений порога торговой надбавки, проведен анализ 814 посреднических цепочек, при этом выявлено 146 рисков нарушения законодательства. По итогам принятых правительством мер на протяжении более 4-х месяцев индекс цен на СЗПТ поэтапно снижается», – отметила она.

Она добавила, что также наблюдается положительная тенденция по снижению инфляции. По предварительным прогнозам, она будет значительно ниже, чем в прошлом году.

#мажилис #Правительство #продукты питания #хлеб #Дуйсенова #мука #продбезопасность

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