Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Указы и распоряжения
38
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Договор, подписанный главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте, направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

Стороны, в соответствии с положениями договора, содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств.

Согласно статье 4 договора, стороны учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности Высшего межгосударственного совета возлагается на Совет министров иностранных дел.

Стороны тесно взаимодействуют в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и другие.

«Союзнические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ сторон, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств. Ратификация договора позволит вывести казахстанско-узбекские отношения на новый уровень взаимодействия, двустороннего сотрудничества, а также устойчивого экономического развития двух государств», - говорится в заключении к документу.

Текст закона публикуется в печати.

 

#Узбекистан #закон #подписание #ратификация #договор

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Президентские выборы пройдут в Иране в течение 50 дней
Пропавших в России лошадей нашли спустя месяцы в Актюбинской области
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана
Токаев: Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Ерлан Кошанов встретился с главой турецкого парламента
Алматинцы ощутили землетрясение
В Казахстане из-за паводков отменили международный ІТ-форум
Бывший замакима Шымкента осужден за покушение на дачу взятки
В Астане потерявшаяся шестилетняя девочка вызвала полицию через кнопку SOS
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Президент подписал поправки по миграции
Акан Рахметуллин назначен первым заместителем министра инос…
Токаев произвел ряд кадровых назначений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]