Казахстан ратифицировал сотрудничество с Узбекистаном в области экологии

Фото: пресс-служба президента РК

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, согласно cоглашению сотрудничество cторон направлено на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреждение их незаконного трансграничного перемещения, сохранение биологического разнообразия, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, оказывающие содействие на окружающую среду, а также разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

«Соглашением предусматриваются разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду», - говорится в заключении.

В соответствии с cоглашением стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая ответственна за решение вопросов, направленных на реализацию соглашения.