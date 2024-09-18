Казахстан ратифицировал сотрудничество с Узбекистаном в области экологии

Международное сотрудничество , Мажилис , Экология
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Обе стороны создадут совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды

Фото: пресс-служба президента РК

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, согласно cоглашению сотрудничество cторон направлено на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреждение их незаконного трансграничного перемещения, сохранение биологического разнообразия, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, оказывающие содействие на окружающую среду, а также разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

«Соглашением предусматриваются разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду», - говорится в заключении.

В соответствии с cоглашением стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая ответственна за решение вопросов, направленных на реализацию соглашения.

«Соглашение позволит расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая организацию восстановления лесных массивов, а также борьбу с деградацией почв и растительного покрова», - отмечается в документе.

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