Казахстан ратифицировал три договора с Перу в уголовно-правовой сфере

Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Также Президент утвердил Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц».

Кроме того, Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче».

