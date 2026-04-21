Казахстан ратифицировал три договора с Перу в уголовно-правовой сфере

Пресс-служба Президента РК сообщила о подписании Главой государства трех новых законов, передает Kazpravda.kz
Так, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам».
Также Президент утвердил Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о передаче осужденных лиц».
Кроме того, Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Перу о выдаче».
