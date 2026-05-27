Запуск СПОТ в России обсудили на площадке ЕЭК

Система начнет работу в промышленной эксплуатации с 1 июня 2026 года

В Евразийской экономической комиссии прошло совещание по вопросам запуска системы предварительного уведомления о поставках товаров в Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz

26 мая под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова состоялось совещание, посвященное запуску в Российской Федерации системы предварительного уведомления о предстоящей поставке товаров (СПОТ). Система начнет работу в промышленной эксплуатации с 1 июня 2026 года.

В совещании приняли участие министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев, министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев и министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияр Иманалиев, а также представители уполномоченных органов и бизнес-ассоциаций Казахстана, Кыргызстана и России.

Основное внимание было уделено практическим аспектам внедрения СПОТ. Представители бизнес-сообщества смогли напрямую задать вопросы представителям уполномоченных органов Российской Федерации и получить исчерпывающие разъяснения по новым правилам.

Стороны также договорились в оперативном порядке разрешать возникающие вопросы.

«Подобные встречи крайне важны: они позволяют бизнесу задать все интересующие вопросы и высказать пожелания для максимально мягкой адаптации к новым правилам работы на пространстве Союза», – отметил Бахыт Султанов.

Он также сообщил, что работа в данном направлении будет продолжена.

В планах – проведение аналогичных совещаний с представителями уполномоченных органов и бизнеса других государств-членов ЕАЭС.