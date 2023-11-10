Казахстан – Россия: приоритеты стратегического партнерства Статьи 10 ноября 2023 г. 6:00 426 Лилия Сыздыкова Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на переговорах в Астане обозначили векторы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и России. фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева В Астану Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. Утром 9 ноября Касым-Жомарт Токаев встретил Президента РФ в аэропорту, а во второй половине дня Владимира Путина уже приветствовали в Акорде с полагающимся уровню визита церемониалом – представлением членов официальных делегаций, приветственным рапортом от начальника роты Почетного караула, исполнением государственных гимнов Казахстана и России. После президенты приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а также провели двусторонние переговоры, по итогам которых обозначены основные направления дальнейшего развития казахско-российского стратегического партнерства и подписан пакет документов, который обеспечит реализацию этих векторов сотрудничества на практике. Сельское хозяйство как столп экономики Форумы межрегионального сотрудничества Казахстан и Россия проводят по очереди. В этом году его организовывала казахстанская сторона, в Костанае, но президенты двух стран участвовали в нем дистанционно – по видеоконференцсвязи из Астаны. Открывая пленарное заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства между Казахстаном и Россией. Как отметил Глава государства, двустороннее взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост. Так, двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 млрд долларов, и это рекордный показатель. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 млрд долларов. Отдельно Президент обратил внимание, что почти половину из действующих в Казахстане предприятий с иностранным участием составляют российские компании – их 19 тыс. (из более чем 42 тыс. всего). Казахстан и Россия сотрудничают практически во всех отраслях экономики. Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил растущий уровень сотрудничества в области энергетики, упомянув такой важный проект, как недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана, который играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. – Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией «Татнефть». Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, – заявил Глава нашего государства. Тема форума 2023 года – «Сельское хозяйство – основа сильной экономики». Касым-Жомарт Токаев отметил символичность его проведения именно в «житнице» Казахстана – Костанайской области. Как считает казахстанский лидер, у двух стран есть огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере АПК. Казахстан и Россия – крупнейшие производители сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. На долю наших государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосных угодий всего мира. Глава государства выразил уверенность, что нынешний форум будет способствовать выработке новых согласованных подходов по обеспечению продовольственной безопасности на принципах равноправия и учета интересов друг друга. – В Казахстане за последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2 раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 миллиардов долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В Глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32-е место из 113 стран. Таким образом, мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс, – отметил Президент Казахстана. Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев поднял ряд актуальных для развития АПК вопросов. В первую очередь он остановился на индустриализации аграрного сектора. В Казахстане поставлена задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Для этого уже начата реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. – В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам «Халал», – перечислил Касым-Жомарт Токаев. Обратил внимание Глава государства на важность расширения транспортно-логистических возможностей, от которых во многом зависит реализация агропромышленного и экспортного потенциала. К примеру, по словам Президента, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%. – Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ, – убежден Глава нашего государства. – Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора «Север – Юг». Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги Достык – Мойынты. В целом в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог, – подчеркнул он. Еще одним важным направлением сотрудничества Президент назвал развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы «образование – наука – производство» с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Одной из стратегических задач также является обеспечение собственными семенами. Касым-Жомарт Токаев заявил, что доля отечественной селекции в Казахстане по таким основным культурам, как картофель и сахарная свекла, не достигает и 10%. Он призвал к срочному исправлению сложившейся ситуации. – Существенной проблемой для нас является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве, – продолжил Президент. – В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах. Россия – один из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире. В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций, – подчеркнул лидер Казахстана. Обеспечение сельхозтехникой – еще один важный для развития АПК вопрос. По словам Главы государства, в ближайшее время в машиностроительной сфере Казахстан поэтапно переориентирует меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Он также отметил, что в этой работе важно сделать акцент на повышении производительности труда, локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест. Актуальная проблема для Казахстана – надвигающийся дефицит водных ресурсов. Ситуация, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства. – Мы приступаем к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3 500 километров каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды. В Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов. Совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран, – отметил Президент Казахстана. В завершение Глава нашего государства подчеркнул важность координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов. Глава государства поблагодарил Президента Владимира Путина, российских и казахстанских участников мероприятия за плодотворную совместную работу. Президент Владимир Путин отметил, что на данный момент 76 регионов Российской Федерации установили прямые партнерские связи с казахстанскими областями. – Постоянно развивается и пополняется внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия, насчитывающая в том числе более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран. И, насколько знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов, – отметил Президент РФ. Он подчеркнул, что проведение специализированного, посвященного именно сельскому хозяйству межрегионального форума подтверждает тот факт, что развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК – это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономической политики. По озвученным российским Президентом данным, двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22%, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще 3%. Профильные ведомства и региональные власти Казахстана и России вместе предпринимают меры по интеграции информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы обеспечить полную прослеживаемость перемещаемых через границу товаров и облегчить их доступ на рынки обеих стран. – Совместно с властями регионов двух стран многое делается и в плане оптимизации логистики торговли сельхозтоварами, снятия остающихся инфраструктурных ограничений, и такую работу, безусловно, нужно продолжать, – также отметил Владимир Путин. – Не могу не сказать и о том, что укреплению межрегионального взаимодействия России и Казахстана в аграрной сфере напрямую способствуют интеграционные процессы, развивающиеся в Евразийском экономическом союзе. Страны – участницы ЕАЭС сообща работают над формированием общих товарных, в том числе сельскохозяйственных, рынков, выстраиванием общесоюзных производственных и технологических цепочек, прилагают активные усилия по импортозамещению, цифровизации взаимной торговли. В завершение Президент РФ отметил, что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей и стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия будет поощряться и поддерживаться на самом высоком уровне. Владимир Путин также сообщил, что в 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России – в Уфе. На пленарном заседании также выступили заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По широкому спектру вопросов На переговорах, состоявшихся после участия глав государств в «пленарке» Форума межрегионального сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Как неоднократно подчеркивалось в ходе встреч в узком и расширенном форматах, официальный визит Президента РФ в Казахстан состоялся накануне 10-летия со дня принятия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге (кстати, тоже в рамках Форума межрегионального сотрудничества). – Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Вновь приветствуя Владимира Путина на переговорах в узком составе, казахстанский лидер поздравил российского коллегу со знаменательной для двусторонних отношений наших стран годовщиной и подчеркнул, что нынешний визит Президента РФ в Астану – знаменательное событие, имеет очень большое политическое и даже историческое значение. Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, Глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям. Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил ключевые для торгово-экономического сотрудничества цифры, подчеркнув, что позитивная тенденция к увеличению товарооборота сохраняется (за последние три года он вырос более чем на 30%) и по итогам 8 месяцев текущего года взаимная торговля составила 17 млрд долларов – и это очередной рекорд. – Динамично развивается промышленная кооперация. Здесь очень интересная цифра: представлены 143 проекта на сумму свыше 33 миллиардов долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана. Россия – безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане, – отметил Президент РК. – Активно продвигается сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию нашей страны вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран. Отметил Касым-Жомарт Токаев и расширение взаимного дипломатического присутствия двух стран, «дипломатической инфраструктуры». Так, в этом году сеть представительств Республики Казахстан на территории России пополнилась консульством в Екатеринбурге. В ближайшее время планируется открытие консульства Российской Федерации в Актау. – Возникают новые направления многоплановых связей, – также подчеркнул Президент РК. – Все это демонстрирует как широту двусторонней повестки дня, так и взаимное стремление сторон к упрочению стратегического партнерства. В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее. – Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более что выбрана очень важная тема. Продовольствие – это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем, – подчеркнул Владимир Путин. Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана – в ОДКБ. В ходе переговоров главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи. Лидеры Казахстана и России обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации. На переговорах в расширенном составе, когда к главам государств присоединились члены официальных делегаций двух стран, Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что нынешний визит Президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. Глава нашего государства отметил, что переговоры в Акорде были предметными и конструктивными, затронули фактически все вопросы сотрудничества и достигнуто взаимопонимание относительно будущей совместной работы. – В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства, – подчеркнул Глава нашего государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек – казахстанцев и россиян, проживающих в приграничных регионах. Очень важно, подчеркнул он, что не только правительства двух стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества. – Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства – достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям, – сказал Президент РК. В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и другие сферы. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате. – Россия и Казахстан – не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, – сказал Президент России. Говоря о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества, Владимир Путин отметил, что таковым для наших стран является не только сельское хозяйство, но и такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство. – Конечно, мы сейчас говорили в узком составе довольно подробно о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией, но уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда, не нарушая никаких наших международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, – также отметил Президент РФ. В ходе переговоров лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Плодотворные переговоры По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. Президент Казахстана вновь отметил символичность официального визита Президента России, который состоялся в преддверии 10-й годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. За время, прошедшее с момента принятия этого документа, была проделана большая работа, которая вывела отношения между Казахстаном и Россией на качественно новый уровень. – Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией, – сказал Глава государства. Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. Россия, по его словам, уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана, есть большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. – В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20% больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс, – отметил Президент. Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. Как уже отмечалось, пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации. Обсуждались также сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан. – Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, – также добавил Глава государства. Отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран – это, в частности, «Север – Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, железнодорожная линия Аягоз – Бахты и ряд других. Лидеры Казахстана и России подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Здесь Президент РК обратил внимание, что две трети товарооборота приходятся именно на межрегиональное взаимодействие. – Центральной темой XIX Форума межрегионального сотрудничества стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот наших стран в сфере агропромышленного комплекса по итогам прошлого года увеличился на 24%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. Объем торговли продолжает свой рост и в текущем году. В рамках форума подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов, – добавил Глава нашего государства. Отдельно Глава государства остановился на дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных связей. Как было сказано в выступлении, эта комплексная работа включает проведение перекрестных дней культуры, сотрудничество в области искусства, образования и науки, расширение контактов творческой интеллигенции двух стран, а также сохранение общего исторического наследия. Подтвержден взаимный интерес к расширению сотрудничества в сфере образования. Рассмотрена возможность взаимного открытия филиалов казахстанских и российских вузов. По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров они с Владимиром Путиным обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике, а также отметили наличие взаимопонимания по вопросам сотрудничества в рамках основных международных организаций и интеграционных объединений. – Мы признательны российской стороне за поддержку СВМДА, а также нашего председательства в ШОС. Мы едины во мнении, что поступательный прогресс нашего региона отвечает коренным интересам народов двух стран. Казахстан твердо придерживается своих международных обязательств и выступает за развитие взаимовыгодных отношений с заинтересованными государствами, – подытожил Глава государства. Как заявил Касым-Жомарт Токаев, итоги переговоров с Президентом России подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан, согласился с высокой оценкой, которую Президент РК дал состоявшемуся визиту. – Переговоры прошли действительно в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия. Важно, что в подписанном Совместном заявлении и принятом Плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства. Этому будут способствовать и заключенные здесь в эти дни межправительственные и межведомственные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества, причем по самым разным направлениям – и в политике, и в области безопасности, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере, – сказал Президент России. Он выразил уверенность, что результаты состоявшихся в рамках визита переговоров будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российско-казахстанских отношений на благо обоих народов. Заявления, соглашения, планы Итогом переговоров стало подписание ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других. По мнению Президента Касым-Жомарта Токаева, полноценная реализация этих договоренностей будет способствовать повышению качества жизни граждан и Казахстана, и России. Непосредственно главы государств подписали Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, а также План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024–2026 годы. Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы. Меморандум о взаимопонимании заключен между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда подписан между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК и Федеральной службой по труду и занятости РФ. Принят Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Казахстана и Российской Федерации на 2024–2025 годы. Еще один план мероприятий нацелен на развитие сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024–2026 годы. Также подписано Соглашение об информационном партнерстве между «Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента РК и Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». #переговоры #сотрудничество #президент #РФ #РК