Казахстан – Россия: приоритеты стратегического партнерства

В Астану Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Утром 9 ноября Касым-Жомарт Токаев встретил Президента РФ в аэропорту, а во второй половине дня Владимира Путина уже приветствовали в Акорде с полагающимся уровню визита церемониалом – представлением членов официальных делегаций, приветственным рапортом от начальника роты Почетного караула, исполнением государственных гимнов Казахстана и России.

После президенты приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, а также провели двусторонние переговоры, по итогам которых обозначены основные нап­равления дальнейшего развития казахско-российского стратегического партнерства и подписан пакет документов, который обеспечит реализацию этих векторов сотрудничества на практике.

Сельское хозяйство как столп экономики

Форумы межрегионального сотрудничества Казахстан и Россия проводят по очереди. В этом году его организовывала казахстанская сторона, в Костанае, но президенты двух стран участвовали в нем дистанционно – по видеоконференцсвязи из Астаны.

Открывая пленарное заседание, Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического парт­нерства между Казахстаном и Россией.

Как отметил Глава государства, двустороннее взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост. Так, двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 млрд долларов, и это рекордный показатель. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 млрд долларов. Отдельно Президент обратил внимание, что почти половину из действующих в Казахстане предприятий с иностранным участием составляют российские компании – их 19 тыс. (из более чем 42 тыс. всего).

Казахстан и Россия сотрудничают практически во всех отраслях экономики. Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил растущий уровень сотрудничества в области энергетики, упомянув такой важный проект, как недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана, который играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетичес­кой безопасности Центральной Азии.

– Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией «Татнефть». Завершены переговоры по строи­тельству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стои­мостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, – заявил Глава нашего государства.

Тема форума 2023 года – «Сельское хозяйство – основа сильной экономики». Касым-Жомарт Токаев отметил символичность его проведения именно в «житнице» Казахстана – Костанайской области.

Как считает казахстанский лидер, у двух стран есть огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере АПК. Казахстан и Россия – крупнейшие производители сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экс­порту зерна. На долю наших государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосных угодий всего мира. Глава государства выразил уверенность, что нынешний форум будет способствовать выработке новых согласованных подходов по обеспечению продовольственной безопасности на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

– В Казахстане за последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2 раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, дос­тигнув почти 6 миллиардов долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В Глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32-е мес­то из 113 стран. Таким образом, мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс, – отметил Президент Казахстана.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев поднял ряд актуальных для развития АПК вопросов.

В первую очередь он остановился на индустриализации аграрного сектора. В Казахстане поставлена задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Для этого уже начата реа­лизация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам.

– В ближайшие годы будет построе­но 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым меж­дународным стандартам, в том числе стандартам «Халал», – перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Обратил внимание Глава государства на важность расширения транспортно-логистичес­ких возможностей, от которых во многом зависит реализация агропромышленного и экспорт­ного потенциала. К примеру, по словам Президента, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.

– Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ, – убежден Глава нашего государства. – Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребнос­ти в продовольствии, будет усиливаться и роль транспорт­ного коридора «Север – Юг». Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги Достык – Мойынты. В целом в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог, – подчеркнул он.

Еще одним важным направлением сотрудничества Президент назвал развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы «образование – наука – производство» с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Одной из стратегических задач также является обеспечение собственными семенами. Касым-Жомарт Токаев заявил, что доля отечественной селекции в Казахстане по таким основным культурам, как картофель и сахарная свекла, не достигает и 10%. Он призвал к срочному исправлению сложившейся ситуации.

– Существенной проблемой для нас является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве, – продолжил Президент. – В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах. Россия – один из крупнейших экспортеров органических удоб­рений в мире. В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций, – подчеркнул лидер Казахстана.

Обеспечение сельхозтехникой – еще один важный для развития АПК вопрос. По словам Главы государства, в ближайшее время в машиностроительной сфере Казахстан поэтапно переориентирует меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Он также отметил, что в этой работе важно сделать акцент на повышении производительности труда, локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест.

Актуальная проблема для Казахстана – надвигающийся дефицит водных ресурсов. Ситуация, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства.

– Мы приступаем к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3 500 километров каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды. В Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов. Совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегичес­кого партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран, – отметил Президент Казахстана.

В завершение Глава нашего государства подчеркнул важность координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов. Глава государства поблагодарил Президента Владимира Путина, российских и казахстанских участников мероприятия за плодотворную совместную работу.

Президент Владимир Путин отметил, что на данный момент 76 регионов Российской Федерации установили прямые парт­нерские связи с казахстанскими областями.

– Постоянно развивается и пополняется внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия, насчитывающая в том числе более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран.

И, насколько знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 миллионов долларов, – отметил Президент РФ.

Он подчеркнул, что проведение специализированного, посвященного именно сельскому хозяйству межрегионального форума подтверждает тот факт, что развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК – это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономической политики.

По озвученным российским Президентом данным, двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22%, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще 3%. Профильные ведомства и региональные власти Казахстана и России вместе предпринимают меры по интеграции информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы обеспечить полную прослеживаемость перемещаемых через границу товаров и облегчить их доступ на рынки обеих стран.

– Совместно с властями регионов двух стран многое делается и в плане оптимизации логистики торговли сельхозтоварами, снятия остающихся инфраструктурных ограничений, и такую работу, безусловно, нужно продолжать, – также отметил Владимир Путин. – Не могу не сказать и о том, что укреплению межрегионального взаимодействия России и Казахстана в аграрной сфере напрямую способствуют интеграционные процессы, развивающиеся в Евразийском экономическом союзе. Страны – участницы ЕАЭС сообща работают над формированием общих товарных, в том числе сельскохозяйственных, рынков, выстраиванием общесоюзных производственных и технологических цепочек, прилагают активные усилия по импортозамещению, цифровизации взаимной торговли.

В завершение Президент РФ отметил, что в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей и стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия будет поощряться и поддерживаться на самом высоком уровне.

Владимир Путин также сообщил, что в 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России – в Уфе.

На пленарном заседании также выступили заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

По широкому спектру вопросов

На переговорах, состоявшихся после участия глав государств в «пленарке» Форума межрегионального сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Как неоднократно подчеркивалось в ходе встреч в узком и расширенном форматах, официальный визит Президента РФ в Казахстан состоялся накануне 10-летия со дня принятия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, который был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге (кстати, тоже в рамках Форума межрегионального сотрудничества).

– Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вновь приветствуя Владимира Путина на переговорах в узком составе, казахстанский лидер поздравил российского коллегу со знаменательной для двусторонних отношений наших стран годовщиной и подчеркнул, что нынешний визит Президента РФ в Астану – знаменательное событие, имеет очень большое политическое и даже историческое значение.

Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, Глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям. Касым-Жомарт Токаев вновь напомнил ключевые для торгово-экономического сотрудничества цифры, подчеркнув, что позитивная тенденция к увеличению товарооборота сохраняется (за последние три года он вырос более чем на 30%) и по итогам 8 месяцев текущего года взаимная торговля составила 17 млрд долларов – и это очередной рекорд.

– Динамично развивается промышленная кооперация. Здесь очень интересная цифра: представлены 143 проекта на сумму свыше 33 миллиардов долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана. Россия – безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане, – отметил Президент РК. – Активно продвигается сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию нашей страны вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень.

Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран.

Отметил Касым-Жомарт Токаев и расширение взаимного дипломатического присутствия двух стран, «дипломатической инфраструктуры». Так, в этом году сеть представительств Республики Казахстан на территории России пополнилась консульством в Екатеринбурге. В ближайшее время планируется открытие консульства Российской Федерации в Актау.

– Возникают новые направления многоплановых связей, – также подчеркнул Президент РК. – Все это демонстрирует как широту двусторонней повестки дня, так и взаимное стремление сторон к упрочению стратегического партнерства.

В свою очередь Президент России Владимир Путин заявил, что встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее.

– Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более что выбрана очень важная тема. Продовольствие – это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем, – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана – в ОДКБ.

В ходе переговоров главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи.

Лидеры Казахстана и России обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.

На переговорах в расширенном составе, когда к главам государств присоединились члены официальных делегаций двух стран, Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что нынешний визит Президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений.

Глава нашего государства отметил, что переговоры в Акорде были предметными и конструктивными, затронули фактически все вопросы сотрудничества и достигнуто взаимопонимание относительно будущей совместной работы.

– В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства, – подчеркнул Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек – казахстанцев и россиян, проживающих в приграничных регионах. Очень важно, подчеркнул он, что не только правительства двух стран, но и народы хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества.

– Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства – достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям, – сказал Президент РК.

В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и другие сферы.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

– Россия и Казахстан – не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, – сказал Президент России.

Говоря о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества, Владимир Путин отметил, что таковым для наших стран является не только сельское хозяйство, но и такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.

– Конечно, мы сейчас говорили в узком составе довольно подробно о финансовом взаимодействии. Мы понимаем все сложности, которые связаны с текущей ситуацией, но уверен, мы, исходя из приоритетов национального интереса, всегда, не нарушая никаких наших международных обязательств, сможем решить те вопросы, которые представляют для нас очевидный взаимный национальный интерес, – также отметил Президент РФ.

В ходе переговоров лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Плодотворные переговоры

По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Президент Казахстана вновь отметил символичность официального визита Президента России, который состоялся в преддверии 10-й годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. За время, прошедшее с момента принятия этого документа, была проделана большая работа, которая вывела отношения между Казахстаном и Россией на качественно новый уровень.

– Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией, – сказал Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию. Россия, по его словам, уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана, есть большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота.

– В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20% больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс, – отметил Президент.

Наряду с этим в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации. Как уже отмечалось, пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.

Обсуждались также сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан.

– Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, – также добавил Глава государства.

Отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран – это, в частности, «Север – Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, железнодорожная линия Аягоз – Бахты и ряд других.

Лидеры Казахстана и России подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Здесь Президент РК обратил внимание, что две трети товарооборота приходятся именно на межрегиональное взаимодействие.

– Центральной темой XIX Форума межрегионального сотрудничества стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот наших стран в сфере агропромышленного комплекса по итогам прошлого года увеличился на 24%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. Объем торговли продолжает свой рост и в текущем году. В рамках форума подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов, – добавил Глава нашего государства.

Отдельно Глава государства остановился на дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных связей. Как было сказано в выступлении, эта комплексная работа включает проведение перекрестных дней культуры, сотрудничество в области искусства, образования и науки, расширение контактов творческой интеллигенции двух стран, а также сохранение общего исторического наследия. Подтвержден взаимный интерес к расширению сотрудничества в сфере образования. Рассмотрена возможность взаимного открытия филиалов казахстанских и российских вузов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров они с Владимиром Путиным обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике, а также отметили наличие взаимопонимания по вопросам сотрудничества в рамках основных международных организаций и интеграционных объединений.

– Мы признательны российской стороне за поддержку СВМДА, а также нашего председательства в ШОС. Мы едины во мнении, что поступательный прогресс нашего региона отвечает коренным интересам народов двух стран. Казахстан твердо придерживается своих международных обязательств и выступает за развитие взаимовыгодных отношений с заинтересованными государствами, – подытожил Глава государства.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, итоги переговоров с Президентом России подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление добрососедских, союзнических отношений Казахстана и России.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан, согласился с высокой оценкой, которую Президент РК дал состоявшемуся визиту.

– Переговоры прошли действительно в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия. Важно, что в подписанном Совместном заявлении и принятом Плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства. Этому будут способствовать и заключенные здесь в эти дни межправительственные и межведомственные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества, причем по самым разным направлениям – и в политике, и в области безопасности, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере, – сказал Президент России.

Он выразил уверенность, что результаты состоявшихся в рамках визита переговоров будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российско-казахстанских отношений на благо обоих народов.

Заявления, соглашения, планы

Итогом переговоров стало подписание ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других. По мнению Президента Касым-Жомарта Токаева, полноценная реализация этих договоренностей будет способствовать повышению качества жизни граждан и Казахстана, и России.

Непосредственно главы государств подписали Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке, а также План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024–2026 годы.

Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы.

Меморандум о взаимопонимании заключен между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики РФ о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда подписан между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК и Федеральной службой по труду и занятости РФ.

Принят Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Казахстана и Российской Федерации на 2024–2025 годы.

Еще один план мероприятий нацелен на развитие сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024–2026 годы.

Также подписано Соглашение об информационном партнерстве между «Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента РК и Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».