Казахстан впервые в истории примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В столицу съедутся сильнейшие фигуристы мира из стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании, чтобы побороться за медали одного из главных стартов сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: НОК

Казахстан примет одно из самых престижных соревнований мирового спортивного календаря. В 2027 году чемпионат четырех континентов по фигурному катанию впервые пройдет в нашей стране, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Престижный международный турнир состоится с 9 по 14 февраля 2027 года. В столицу Казахстана съедутся сильнейшие фигуристы мира из стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании, чтобы побороться за медали одного из главных стартов сезона.

Предстоящий чемпионат четырех континентов станет крупнейшим международным соревнованием по фигурному катанию в истории Казахстана.

Ранее в стране проводились турниры по этому виду спорта в рамках зимних Азиатских игр 2011 года и зимней Универсиады 2017 года, однако соревнование такого уровня пройдет впервые.

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ёль Ким отметил, что проведение турнира в Казахстане придаст болельщикам Центральной Азии уникальную возможность увидеть выступления спортсменов мирового уровня своими глазами.

«Мы рады впервые провести чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Казахстане. Это прекрасная возможность для болельщиков Центральной Азии увидеть соревнования мирового уровня и наблюдать за выступлениями своих кумиров вживую. Интерес к фигурному катанию в Казахстане вышел на новый уровень. Мы уверены, что Астана станет отличной площадкой для спортсменов, болельщиков и всех участников чемпионата», — сказал Чжэ Ёль Ким.

#чемпионат #фигурное катание #Минтуризма

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