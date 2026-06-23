Казахстан впервые в истории примет чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

В столицу съедутся сильнейшие фигуристы мира из стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании, чтобы побороться за медали одного из главных стартов сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: НОК

Казахстан примет одно из самых престижных соревнований мирового спортивного календаря. В 2027 году чемпионат четырех континентов по фигурному катанию впервые пройдет в нашей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма



Престижный международный турнир состоится с 9 по 14 февраля 2027 года. В столицу Казахстана съедутся сильнейшие фигуристы мира из стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании, чтобы побороться за медали одного из главных стартов сезона.



Предстоящий чемпионат четырех континентов станет крупнейшим международным соревнованием по фигурному катанию в истории Казахстана.

Ранее в стране проводились турниры по этому виду спорта в рамках зимних Азиатских игр 2011 года и зимней Универсиады 2017 года, однако соревнование такого уровня пройдет впервые.



Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ёль Ким отметил, что проведение турнира в Казахстане придаст болельщикам Центральной Азии уникальную возможность увидеть выступления спортсменов мирового уровня своими глазами.