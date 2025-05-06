Согласно ее условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании, получают ВНЖ сроком на 10 лет

Фото: МИД РК

По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 тысяч долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная «золотая виза» предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет.

Такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности. Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства.

Выдача «золотых виз» создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей.

Документ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.