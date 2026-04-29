Казахстан выступил с инициативами по развитию туристского сотрудничества в рамках ШОС

В Бишкеке состоялась встреча руководителей туристских администраций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии принял участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, который представил подходы Казахстана к развитию регионального сотрудничества в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz

Открывая выступление, министр поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и высокий уровень организации встречи, подчеркнув значимость конструктивного диалога между странами-участницами организации.

В своем выступлении Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан рассматривает туризм в рамках ШОС как одно из ключевых направлений практического взаимодействия, способствующее экономическому росту, расширению гуманитарных связей и укреплению межрегиональной интеграции.

По итогам 2025 года совокупный поток посетителей в Казахстан из стран ШОС составил 14,8 млн человек. Наибольший объем взаимных поездок приходится на Узбекистан, Кыргызстан, Россию и Китай. При этом отмечается устойчивый рост туристического потока из Индии, что свидетельствует о расширении туристской географии и укреплении региональной связанности.

«Сегодня туризм — это не только сфера услуг, но и важный драйвер экономического развития, роста инвестиций, модернизации инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Казахстан поддерживает курс на формирование общего туристского пространства в рамках ШОС и готов делиться своими практическими наработками, одновременно перенимая успешный опыт партнеров», — отметил министр.

Глава ведомства также представил ряд инициатив, успешно реализуемых в Казахстане. В частности, был отмечен механизм защиты туристов через фонд «Туристік Қамқор», обеспечивающий возврат туристов в случае кризисных ситуаций, а также цифровая система E-Qonaq, позволяющая в онлайн-режиме регистрировать иностранных гостей и повышать эффективность управления туристскими потоками.

Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию трансграничного туризма. В качестве примера успешной региональной кооперации министр привел запуск международного туристского поезда Jibek Joly, который впервые соединил Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого маршрута по Великому шелковому пути.

В завершение казахстанская сторона выступила с предложением сосредоточить дальнейшее взаимодействие в рамках ШОС на развитии совместных туристских маршрутов, обмене цифровыми решениями и укреплении системы безопасности туристов.