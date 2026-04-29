Казахстан выступил с инициативами по развитию туристского сотрудничества в рамках ШОС

Туризм

В Бишкеке состоялась встреча руководителей туристских администраций государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии принял участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, который представил подходы Казахстана к развитию регионального сотрудничества в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Открывая выступление, министр поблагодарил кыргызскую сторону за теплый прием и высокий уровень организации встречи, подчеркнув значимость конструктивного диалога между странами-участницами организации.

В своем выступлении Ербол Мырзабосынов отметил, что Казахстан рассматривает туризм в рамках ШОС как одно из ключевых направлений практического взаимодействия, способствующее экономическому росту, расширению гуманитарных связей и укреплению межрегиональной интеграции.

По итогам 2025 года совокупный поток посетителей в Казахстан из стран ШОС составил 14,8 млн человек. Наибольший объем взаимных поездок приходится на Узбекистан, Кыргызстан, Россию и Китай. При этом отмечается устойчивый рост туристического потока из Индии, что свидетельствует о расширении туристской географии и укреплении региональной связанности.

«Сегодня туризм — это не только сфера услуг, но и важный драйвер экономического развития, роста инвестиций, модернизации инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Казахстан поддерживает курс на формирование общего туристского пространства в рамках ШОС и готов делиться своими практическими наработками, одновременно перенимая успешный опыт партнеров», — отметил министр.

Глава ведомства также представил ряд инициатив, успешно реализуемых в Казахстане. В частности, был отмечен механизм защиты туристов через фонд «Туристік Қамқор», обеспечивающий возврат туристов в случае кризисных ситуаций, а также цифровая система E-Qonaq, позволяющая в онлайн-режиме регистрировать иностранных гостей и повышать эффективность управления туристскими потоками.

Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию трансграничного туризма. В качестве примера успешной региональной кооперации министр привел запуск международного туристского поезда Jibek Joly, который впервые соединил Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого маршрута по Великому шелковому пути.

В завершение казахстанская сторона выступила с предложением сосредоточить дальнейшее взаимодействие в рамках ШОС на развитии совместных туристских маршрутов, обмене цифровыми решениями и укреплении системы безопасности туристов.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
Барьер взят!
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Все дороги ведут в храм
Мангистау: территория будущего и древних легенд
Алматы становится центром горного туризма
По заповеднику – в режиме квеста

