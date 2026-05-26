Экология и туризм: в Бескайнаре обсуждают будущее алматинского горного кластере

В селе Бескайнар Талгарского района проходят общественные слушания по проекту развития Алматинского горного кластера, сообщает Kazpravda.kz

В рамках слушаний рассматриваются вопросы развития туристической инфраструктуры, экологической устойчивости, сохранения природных территорий Иле-Алатау, а также социальные аспекты реализации проектов.

В ходе встречи участники высказывают предложения и мнения по проектам, а также отмечают высокий уровень заинтересованности в реализации проекта и выражают поддержку развитию современной горной туристической инфраструктуры региона.

Проект Алматинского горного кластера предусматривает создание современной круглогодичной горной экосистемы международного уровня, включая строительство подъёмников, трасс различной сложности, туристической инфраструктуры, а также развитие летних видов отдыха — хайкинг-маршрутов, велотрасс и других активностей.

В рамках реализации инициативы было предусмотрено соединение курортов «Шымбулак» и Oi-Qaragai системой канатных дорог и трасс через ущелья Кимасар, Бутаковка и курорт Pioneer. При этом подчеркивается сохранение социальной и инклюзивной функции курорта.

Как отмечается в ходе обсуждений, экологическая устойчивость рассматривается как один из базовых принципов реализации проектов.