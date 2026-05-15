Все вы тут динозавры!

Послание из кайнозоя

«Ковш зачерпнул землю, и… машинист остановил экскаватор – в борту карьера показалось что-то белое. Стали раскапывать и глазам не поверили: из толщи суглинка выглянула кость гигантских размеров».

…Примерно такие сообщения в конце 1950-х – начале 1960-х время от времени стали появляться на страницах восточноказахстанской газеты «Рудный Алтай». Основным ньюсмейкером, как сказали бы сегодня, был действовавший в Зыряновске (сейчас Алтае) рудник открытых работ. В рыхлых отложениях на глубине 20–30 м техника вместе с грунтом поднимала кости мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, гигантских оленей, пещерных медведей, верблюдов… В южной болотистой части карьера, где для очистки применяли гидромониторы, окаменелос­ти оголялись под мощной струей воды. В газетных заметках авторы называли зрелище завораживающим. Однажды под напором воды из глины показался огромный зуб мамонта. Положили на весы – он вытянул 7 кило. «Каких же размеров достигал покрытый шерстью слон?!» – задался вопросом корреспондент.

Позже при разработке соседнего Греховского месторождения был раскопан почти неразрушенный костяк мамонта. А главной сенсацией, облетевшей в 1959 году всю бывшую советскую страну, стала находка в Зайсанской котловине костей и скорлупы яиц динозавров. На территории СССР впервые были обнаружены следы кладки доисторических ящеров. И этим местом был юг Восточного Казахстана!

В Зыряновске любознательные горняки решили организовать музейный уголок. По воспоминаниям краеведа Александра Лухтанова, некоторые особо крупные образцы не вмещались ни в один шкаф, ни в одну витрину. Запомнилась, например, мощная лобная кость с отростками рогов, которую энтузиасты, вооружившись учебниками, определили как фрагмент черепа доисторического бизона. Бывало, на костяках попадались пучки красноватой шерсти, выцветшей и истончившейся в паутину за тысячи лет. Горняки включали воображение и спорили, каким мог быть ландшафт миллионы лет назад, какими маршрутами передвигались мамонты в тропическом пейзаже.

Помимо коллекции, быстро накопившейся в небольшом рудничном музее, несколько ящиков с древностями было собрано для отдела палеонтологии рес­публиканской Академии наук. За ними в Зыряновск специально приезжала научный сотрудник из Алма-Аты. Вмес­те с тем основная масса материала, несмотря на то что могла представлять интерес для исследователей, ушла в отвалы. Как бы грустно это ни звучало. Находок было, что называется, через край. По подсчетам инженеров, только костей мамонтов набралось на сотню животных. Горняки предположили, что в седловине гор, где они добывали руду, сама природа в свое время создала могильник доисторических животных. Возможно, здесь текли ручьи или собирались потоки после ливней, сносившие останки животных в просторный лог.

Сегодня для определения возраста древних объектов у специалистов в ходу радиоизотопные методы: уран-свинцовый способ позволяет датировать геологические породы, это всегда периоды в миллионы и даже миллиарды лет. А радиоуглеродный анализ определяет возраст органики – костей, кожи, дерева, угля. Однако в середине XX века такие технологии были на грани фантастики, в научных трудах применяли «дедовские» подсчеты, исходя из толщины осадочных пород. Считалось, что за год в глубине континента накапливается слой примерно 0,3 мм. Соответственно, возраст мамонтов, бизонов, оленей, носорогов и других обитателей, чьи останки были обнаружены в суглинках и глинах Рудного Алтая на глубине 25–30 м, обозначили примерно в сто тысяч лет.

– Это кайнозойская эра, четвертичный период, когда наступали ледники, появились первые люди, – отметил краевед. – Тема настолько интригующая, что дала начало в кинематографе отдельному жанру доисторического приключения. В 1960-х культовым, например, стал фильм «Миллион лет до нашей эры».

Драконовые горы

К палеонтологическим находкам всегда повышенный интерес еще и потому, что их мало. Органика разлагается. Чтобы костяки сохранились до наших дней, нужны подходящие условия, например, природный пресс из толстого слоя песка или толща глины, играющая роль консерванта. В этом плане восток Казахстана с его палеонтологическими памятниками, возможно, – уникальная территория. А если брать сам регион, уникальной, безусловно, является Зайсанская впадина: из четырех природных уголков, имеющих статус особо охраняе­мых, три расположены в Призайсанье. Эти невероятные туристические фишки являются, по сути, ретроспективой того, каким был живой мир планеты миллионы лет назад. Один памятник природы с красочным названием

Пылающие адыры занимает примерно 50 га в предгорьях хребта Манырак. Здесь ученые нашли следы юрского периода – скорлупу яиц динозавров, кости плюс доисторическую пыльцу тропической флоры. «Примерно 252 миллиона лет назад мезозой сменил собой палеозой, – говорится в научном сборнике «Археологическое наследие Восточного Казахстана», изданном региональным университетом им. С. Аманжолова. – Климат был влажный, теплый, росли густые хвойные леса с подлеском из папоротников. Господствовали динозавры».

Самое любопытное, что палеонтологи Великобритании, изучившие результаты раскопок в китайской провинции Ляонин, граничащей с Зайсанской котловиной, пришли к заключению: большинство обитавших здесь ящеров, в том числе ужасные тираннозавры, были покрыты перьями. Конечно, это всего лишь гипотеза, но согласитесь, приятно пофантазировать о происхождении современных пернатых от зайсанских «зубастиков».

Южнее Манырака – в ущелье вдоль хребта Саур – были найдены еще более древние обитатели, возраст которых определили в 260 млн лет! По словам ученых, отпечатки принадлежат беспозвоночным и морским рыбам. Другими словами, современная огромная полупустынная зайсанская степь, где сто тысяч лет назад шумел тропический лес и паслись мамонты, а десятки миллионов лет назад хозяйничали гигантские динозавры, изначально была морем! Какой еще нужен повод, чтобы запланировать сюда тур и своими глазами увидеть настоящее чудо?

Приключенческий вайб несет и местная топонимика. Например, название гранитного массива Дельбегетей, расположенного на границе Восточного Казахстана и области Абай, в переводе означает «драконьи горы». Богатейший познавательный материал хранят палеон­тологические памятники Призайсанья Ашутас – с казахского «горький камень», а также месторождение цветных глин Киин-Кериш – «горделивый красавец». Окаменелостям Ашутаса с отпечатками лавра, магнолий, термитов, стрекоз и других древних обитателей – 25 млн лет. К мезозою относят и Киин-Кериш, видевший, по словам ученых, ящеров величиной 20–40 м и весом 80 тонн. «Средняя часть глинистых слоев обогащена отпечатками тропических и субтропических растений: пальм, магнолий, араукарий, гинкго, – говорится в публикации университетского научного сборника. – Выше встречаются окаменелости с породами конца мелового периода – платана, ольхи, карагача, каштана, дуба. Судя по отпечаткам, произошло резкое изменение климата, и, видимо, как раз с этим связано исчезновение древних ящеров».

Всего выход глин Киин-Кериш включает пять флористических горизонтов и четыре с костными остатками фауны – носорогов, крокодилов, черепах, саламандр и прочих обитателей субтропических лесов. Как утверждают ученые, по насыщенности и разнообразию отложений этому месторождению нет равных в Азии и Европе.

Игры фантазии

Любопытно, что в свое время восточноказахстанские памятники природы стали «топливом», разогревшим литературный талант знаменитого геолога, академика Владимира Обручева. Именно после череды поездок на Казахстанский Алтай ученый сел за написание научно-фантастического романа «Плутония». Впервые Владимир Афанасьевич обратил внимание на Калбинский хребет в 1894 году, когда возвращался из экспедиции в Китай. С 1905 по 1911 год он четырежды специально приезжал в регион, чтобы побывать на отрогах Калбы, Тарбагатая, Манырака и в Зайсанской котловине. На основе собранного материала исследователь выдвинул гипотезу о геологичес­ких процессах, названных им неотектоникой. Обручев считал, что планета то сжимается, то разжимается, возникают землетрясения. А выходы цветных глин с окаменелостями невиданных растений и животных подсказали Владимиру Афанасьевичу идею, что Земля внутри полая и обитаемая.

В 1924 году в печать вышла книга Обручева «Плутония», созданная в новом по тем временам жанре научной фантас­тики. По сюжету, команда ученых через впадину в полярных льдах попадает внутрь Земли, где по мере продвижения к центру встречает различные геологические периоды от ледникового до мелового, юрского… Группа сталкивается­ с мамонтами, саблезубыми тиграми, летающими ящерами, гигантскими термитами и даже первобытными людьми. При этом описания настолько достоверные, что нет никаких сомнений: автор лично видел костяки доисторических обитателей, он сам попадал в ураганный ветер и землетрясение. В результате роман «Плутония» мгновенно стал, как сказали бы сегодня, бестселлером, книга выдержала множество изданий.

Любопытнейшую версию, напрямую связывающую палеонтологические памятники Восточного Казахстана со знаменитым скифо-сакским звериным стилем, выдвинула искусствовед из США Адриан Майер. Как известно, саки, жившие на Казахстанском Алтае, были умелыми рудознатцами, металлургами и ювелирами. Во время поиска и добычи руды им, конечно, попадались останки доисторических животных и, конечно, будоражили воображение колоссальными размерами и фантастическим видом. Так у древних мастеров родились знаменитые образы грифона или оленя с рогами в виде волны. «Из песка или глины покажутся гигантские когти или появится череп, сходный с орлиным, но в десятки раз крупнее, – цитирует журнал «Наука и жизнь» статью американской ученой «Грифон – дитя фантазии и фактов». – Палеонтологам известен динозавр с такой головой – протоцератопс. Его нос напоминает клюв попугая, а огромные лопатки или щит на спине можно принять за отростки крыльев. Вот перед вами и грифон».

По легенде, услышанной греками от саков, грифон – крылатый лев с орлиной головой – собирал в своем гнезде золото, но беспощадно расправлялся с теми, кто пытался его похитить. Этот миф искусствовед также связала с палеонтологией: скелеты динозавров, когда-то укрытые осадочными породами и освобожденные вдруг от грунта, действительно выглядят в охранительных позах: словно зверь и вправду оберегает свое золото.

Определенную картину о палеонтологическом богатстве региона дают областной историко-краеведческий музей и музей «Большой Алтай» Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева. В постоянной экспозиции первого представлены окаменелости возрастом 350–360 млн лет, когда пейзаж региона представлял собой не горы и степи, а Алтайское море. Вся жизнь существовала только в воде, суша была необитаема. До появления первых динозавров оставалось еще больше 100 млн лет, но на территории современного Казахстанского Алтая уже плавали первые «жители» – мшанки, моллюски, трилобиты, морские лилии. А вот экспозиция, действующая в университете, – это как раз больше про геологические этапы, эволюцию и доисторических обитателей. Всем, кто хочет увидеть зайсанских ящеров, – сюда.