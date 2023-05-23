Казахстан занял 11 место на ЧМ по хоккею – это лучший результат за всю историю

Спорт, В мире
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Сборная Казахстана заняла 11 место в итоговой турнирной таблице чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге и Тампере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Фото: shaiba.kz

После того, как Словакия уверенно обыграла Норвегию со счётом 4:1, команда Галыма Мамбеталиева закрепила за собой шестое место в группе "B". Затем Германия разгромила Францию со счётом 5:0. Этот результат позволил казахстанцам расположиться на 11-м месте в общей таблице, обогнав французов, которые также стали шестыми в группе "А", но набрали меньше очков.

Как отмечается, для сборной Казахстана это лучший результат на чемпионатах мира за всю историю с 1993 года, не считая ковидного турнира 2021 года, когда большинство команд находились на вынужденном карантине и не могли принять участие в соревнованиях. Тогда национальная команда под руководством Юрия Михайлиса стала пятой в группе и десятой в итоговой таблице.

Однако стоит учесть, что тот результат был добыт с 10 натурализованными игроками в составе. В их числе - Егор Шалапов, Джесси Блэкер, Даррен Диц, Виктор Сведберг, Алексей Маклюков, Кёртис Волк, Егор Петухов, Павел Акользин, Дмитрий Гурков и Дмитрий Шевченко. Также изначально планировалось участие шведского вратаря Хенрика Карлссона, но тот покинул команду перед самым чемпионатом мира, обидевшись на "Барыс", который не предложил ему устраивающий его контракт.

На этот раз сборная Казахстана впервые с 2006 года была представлена исключительно местными воспитанниками. Также команда впервые в истории стала самой молодой на чемпионате мира. Средний возраст - 24-25 лет.

Кроме того, стоит отметить ещё одно историческое достижение. Сборная Казахстана впервые в истории будет играть в элитном дивизионе 4 года подряд. Ранее команда выступала в группе сильнейших на мировых первенствах в 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 годах.

На чемпионате мира 2004 года в Чехии сборная Казахстана не вышла из группы, но одержала победу над Францией и Японией и сыграла вничью с Украиной в релегейшн раунде. Итог - 13 место.

На мировом первенстве 2005 года в Австрии казахстанцы впервые вышли из группы, обыграв Германию, но затем проиграли все матчи в квалификационном раунде. Итог - 12 место

На турнире 2022 года в Финляндии команда одержала одну единственную победу над Италией в заключительном матче, что позволило ей сохранить прописку в элитном дивизионе. Итог - 14 место.

Во всех остальных случаях сборная Казахстана вылетала из элитного дивизиона чемпионата мира.

На нынешнем мировом первенстве в Риге подопечные Галыма Мамбеталиева одержали три победы, обыграв Норвегию (4:3 Б), Словакию (4:3 Б) и Словению (4:3).

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