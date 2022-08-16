Спорт
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Наталия Хомс

Ловкость рук и острота ума

В эти выходные завершился четырехдневный чемпио­нат по скоростной сборке кубика Рубика Rubik’s WCA Asian Championship 2022, в рамках которого за титул лучшего боролись 116 участников из 13 стран. Среди них – Казахстан, Индия, Китай, Япония, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан. Чемпионат Азии по спидкубингу проходит каждые два года. Казахстан стал первым государством Центральной Азии, выигравшим право принять первые соревнования в СНГ.

По итогам чемпионата турнирная таблица сформировалась следующим образом: первое место в медальном зачете заняли спортсмены Казахстана с 13 медалями: 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые. Второе место – у представителей Индии, забравших в общем 17 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых; третье место заняли участники КНР с 10 медалями. Вне зачета участвовали Россия, Азербайджан, Беларусь, Франция и Нидерланды.

– Был приятно удивлен тому, что ребята за 6–7 секунд показывали лучшие результаты. Радует, что наши спортсмены в числе лидеров. Этот вид спорта хорошо способствует развитию аналитического мышления, помогает научиться незамедлительно принимать правильные решения и набирает популярность среди школьников, – отметил, поздравляя победителей на церемонии награждения, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.

Победители в главной дисциплине 3 х 3 х 3 и Кубка наций награждены специальным кубком в виде Байтерека с гранями из 6 цветов кубика Рубика, на вершине монумента расположен кубик с изображением флагов всех государств Азии. Также всем призерам вручены эксклюзивные медали Rubik’s WCA Asian Championship 2022 и денежные сертификаты. Общий призовой фонд составил 9 тыс. долларов США.

В рамках чемпионата мастера скоростной сборки также собрали портреты Димаша Кудайбергена и Геннадия Голов­кина из 3 000 кубиков Рубика.

Организатором мероприя­тия выступила Kazakhstan Speedcubing Federation (KSF) – первая федерация спидкубинга среди стран СНГ и 28-я среди стран мира, в 2018 году признанная в качестве регио­нальной организации World Cube Association (WCA). Всего в мире региональными организациями WCA признаны федерации 32 стран.

– В настоящее время правление WCA подало заявку на признание спидкубинга спортом. Аналогичная работа проводится региональными организациями на уровне своих государств. Казахстан за 5 лет прошел путь от проведения первого чемпионата до принятия чемпионата Азии, – рассказал президент KSF Арман Машимов.

По словам сооснователя WCA Рона ван Брюхена, спидкубинг объединяет людей со всего мира и не делит по возрасту: к примеру, есть куберы 18 лет, а есть и те, кому за 50.

– Я рад, что Казахстан является частью спидкубинг-движения. Этот вид спорта открыл потенциал многих молодых людей не только в профессиональном, но и в социальном аспекте. К тому же это направление способствует развитию туризма, – подчерк­нул Рон ван Брюхен.

К слову, Kazakhstan Speedcubing Federation также подала заявку на проведение чемпионата мира по спидкубингу в 2025 году. Так что, возможно, совсем скоро к нам приедут лучшие куберы планеты.

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