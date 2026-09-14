Астанчанин Давид Широкорадов стал чемпионом мира по муай-тай

Спорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 60 стран мира

Фото: акимат Астаны

Спортсмен из Астаны Давид Широкорадов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по муай-тай, который проходил в городе Дечани в Косово, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Чемпиона торжественно встретили в Международном аэропорту столицы. Встречать спортсмена пришли его родители, родные, друзья и представители спортивной общественности.

Напомним, в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 60 стран мира.

Представитель Астаны Давид Широкорадов выступил в весовой категории до 57 кг в классе «А» (Elite) и завоевал золотую медаль. На пути к чемпионскому титулу он одержал победы над соперниками из Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Давид Широкорадов является кандидатом в мастера спорта РК по муай-тай. Его тренер — Нуртаза Джумаханов.

По итогам чемпионата мира сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачёте в классе «А».

Кроме того, в дисциплинах вай-кру, май-муай и муай-тай татами национальная сборная заняла третье место в общекомандном зачёте.

#чемпион #победа #муай-тай

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