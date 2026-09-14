Гимнастка Акмарал Ерекешева завоевала пять медалей на Гран-при в Чехии

Она завершила турнир с одной золотой и четырьмя серебряными медалями
Казахстанская гимнастка Акмарал Ерекешева завершила Гран-при в Брно (Чехия) с пятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка стала серебряным призёром в индивидуальном многоборье и вышла в финалы во всех четырёх отдельных видах программы.
В упражнении с обручем Ерекешева набрала 29,150 балла и завоевала золотую медаль.
Ещё три серебряные награды казахстанка завоевала в упражнениях с мячом (28,000), булавами (29,050) и с лентой (27,600).
Таким образом, Ерекешева завершила турнир с одной золотой и четырьмя серебряными медалями, отметили в НОК.