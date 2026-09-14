Астанчанка стала чемпионкой турнира по бочча в Чехии

В решающем матче Итиана Шынгысханова встретилась с Орел Якоов из Израиля

Фото: акимат Астаны

В Чехии проходит международный турнир по бочча Pilsen 2026 World Boccia Challenger. Спортсменка из Астаны Итиана Шынгысханова, выступавшая в составе сборной Казахстана, завоевала золотую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В ходе соревнований спортсменка успешно прошла групповой этап, завершив все свои встречи победой. Позже она также превзошла соперниц в полуфинале и финале.

На групповом этапе Итиана Шынгысханова победила представительницу Израиля Орел Якоов со счетом 9:3, спортсменку из Новой Зеландии Хлою Стурт – 7:3 и представительницу Словакии Кристину Кудлацову – 5:2.

В полуфинале она встретилась с представительницей Греции Элисавет Иосифидоу и выиграв со счетом 8:1, получила путевку в финал.

В решающем матче Итиана Шынгысханова вновь противостояла Орел Якоов из Израиля и победила её со счетом 10:1.

Таким образом, Итиана Шынгысханова стала чемпионкой международного турнира Pilsen 2026 World Boccia Challenger и принесла золотую медаль в копилку сборной Казахстана.