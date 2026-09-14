Борцы завоевали восемь медалей на турнире в Армении

Фото: НОК

В Ереване завершился международный турнир по вольной борьбе среди взрослых. Представители Казахстана завоевали на этих соревнованиях восемь медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В первый соревновательный день Асхаб Хаджиев в финале весовой категории до 86 кг встретился с чемпионом мира 2025 года Захидом Валенсией (США) и одержал победу со счётом 12:11. В этой же весовой категории Рустем Мырзагалиев занял третье место.

В весовой категории до 65 кг Осимжан Дастанбек завоевал серебряную, а Адиль Оспанов - бронзовую медаль. В категории до 74 кг Дархан Есенгали замкнул тройку призёров.

Во второй соревновательный день Мейрамбек Картбай (до 61 кг) стал серебряным призёром. Ернур Нургазы (до 70 кг) и Диас Сагдатов (до 79 кг) завоевали бронзовые медали.