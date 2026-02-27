Казахстанцев снова ожидают морозные выходные

Погода
95
Дана Аменова
специальный корреспондент

Как отмечают синоптики, несмотря на то, что по календарю почти пришла весна, зима не желает уступать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют холодные выходные на большей части республики, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду без существенных осадков.

- И только со 2-го марта с запада РК начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах - осадки (дождь, снег), усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха, - добавили в метеослужбе.

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики #морозы

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
От диалога – к конкретным проектам
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Алматы становится центром горного туризма
Что делать, если вы опоздали на поезд
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
В Акорде встретили Президента Сербии
Образование – ключевая ценность
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Новые подходы к гендерной и семейной политике
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Замуж больше ни ногой
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

0-9 классы второй смены отправили на «дистанционку» в Астане
0-9 классы первой смены перевели на «дистанционку» в школах…
О погоде в Казахстане на 26-28 февраля сообщили синоптики
Мощные ливни обрушились на Бразилию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]