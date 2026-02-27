Синоптики «Казгидромета» прогнозируют холодные выходные на большей части республики, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, обширный антициклон продолжает оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана, сохраняя морозную погоду без существенных осадков.

- И только со 2-го марта с запада РК начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах - осадки (дождь, снег), усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха, - добавили в метеослужбе.