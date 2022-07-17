Фото: feednews.com
Спорт
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США

Двум представительницам команды Казахстана по легкой атлетике удалось пробиться в финал чемпионата мира в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9:01.54. Она является главным фаворитом на золотую медаль. В этом же виде соревновательной программы Дэйзи Джепкемей стала 19-й – в главный забег проходили 15 атлеток.

В прыжках в высоту также состоялся отборочный раунд. Казахстанка Надежда Дубовицкая смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.

Ольга Сафронова в беге на 100 метров не преодолела стартовый раунд. Она завершила выступление в квалификации, финишировав в первом забеге на шестом месте. 

Мария Ефремова в тройном прыжке не смогла показать весь свой потенциал. По результатам квалификации она осталась за бортом ЧМ.

В этот насыщенный день состоялся финал на 10000 метров среди женщин. Казахстан представляла Каролин Чепкоеч Кипкируи. Спортсменка финишировала на седьмом месте, установив новый рекорд страны, который теперь равен 30:17.64.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Названа новая "красная линия" для рубля
Военный и спортсменка предотвратили трагедию в Боровом
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
Закон Республики Казахстан
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Спорт
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Спорт , UFC
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о то…
Спорт , Бокс
Головкин честно рассказал о своем отношении к "Канело"
Спорт , UFC , Борьба
Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 глобального рейтинга ММА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]