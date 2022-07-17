Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США

Двум представительницам команды Казахстана по легкой атлетике удалось пробиться в финал чемпионата мира в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9:01.54. Она является главным фаворитом на золотую медаль. В этом же виде соревновательной программы Дэйзи Джепкемей стала 19-й – в главный забег проходили 15 атлеток.

В прыжках в высоту также состоялся отборочный раунд. Казахстанка Надежда Дубовицкая смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.

Ольга Сафронова в беге на 100 метров не преодолела стартовый раунд. Она завершила выступление в квалификации, финишировав в первом забеге на шестом месте.

Мария Ефремова в тройном прыжке не смогла показать весь свой потенциал. По результатам квалификации она осталась за бортом ЧМ.

В этот насыщенный день состоялся финал на 10000 метров среди женщин. Казахстан представляла Каролин Чепкоеч Кипкируи. Спортсменка финишировала на седьмом месте, установив новый рекорд страны, который теперь равен 30:17.64.