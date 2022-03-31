Подведены итоги конкурса по предоставлению государственных грантов для НПО на 2022 год.

В этом году по заказу Министерства информации и общественного развития РК общенациональные проекты, направленные на развитие гражданского общества, молодежно-семейной политики, а также на развитие сферы религиозной деятельности в обществе будут реализовывать 44 НПО.

«Вопросы прозрачности и транспарентности всегда стояли во главе угла деятельности ЦПГИ. Они являются приоритетными задачами на всех этапах конкурса и во время реализации проектов. Так, например, весь процесс формирования экспертной комиссии и распределения заявок проводился с помощью рандомайзера случайных цифр. Отбор экспертов транслировался в прямом эфире на нашей странице в Facebook.

В этом году мы продолжим практику публичных презентаций проектов грантополучателей в прямом эфире. Кроме того, мы планируем привлечь наших экспертов к совместному мониторингу проектов», - подчеркнул и.о. Председателя Правления ЦПГИ Галым Курман.

По его словам, будущие проекты НПО, положительно повлияют на дальнейшее развитие гражданского общества.

«Практически все проекты направлены на решение важных социальных вопросов, таких как трудоустройство, улучшение качества предоставления услуг, работу волонтеров, повышение осведомленности населения по государственным программам. В целом, мы планируем, что проектами в рамках государственных грантов будут охвачены более 3 миллионов казахстанцев», - рассказал Галым Курман.

Итоги конкурса по предоставлению государственных грантов для НПО на 2022 год доступны на официальном сайте Центра поддержки инициатив в разделе «Гранты».

Напомним, в этом году Министерство информации и общественного развития РК предоставило государственные гранты по 53 темам. Грантовые проекты охватят 15 направлений в различных социальных сферах: защита прав человека, детей, развитие гендерного равенства, образование, здравоохранение, окружающая среда, продвижение национального единства и другие.