С 5 по 14 июля в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет 57-я Международная олимпиада по химии IChO-2025. В этом году в ней примут участие более 90 стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Казахстан представят четыре школьника — победители и призеры республиканских и международных олимпиад:

Абылай Кабдулхадыр — ученик 12-го класса NIS г. Астана;

Ансар Жаксылыков — ученик 10-го класса школы-лицея «Білім-инновация»Актюбинской области;

Енлик Бакытбекова — ученица 12-го класса NIS г. Алматы;

Кирилл Ким — ученик 12-го класса NIS г. Астана.

Руководители команды:

Санжар Бегдаир — магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад;

Ринат Илюсизов — победитель международных и республиканских олимпиад.

Желаем удачи нашей команде!

Международная олимпиада по химии (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она считается одной из самых сложных и престижных предметных олимпиад среди школьников, сочетая глубокую теорию и практические лабораторные задания. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года. За это время сборная завоевала 10 золотых, 35 серебряных, 48 бронзовых медалей и 4 почётные грамоты.