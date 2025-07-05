С 5 по 14 июля в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет 57-я Международная олимпиада по химии IChO-2025. В этом году в ней примут участие более 90 стран, передает Kazpravda.kz
Казахстан представят четыре школьника — победители и призеры республиканских и международных олимпиад:
Абылай Кабдулхадыр — ученик 12-го класса NIS г. Астана;
Ансар Жаксылыков — ученик 10-го класса школы-лицея «Білім-инновация»Актюбинской области;
Енлик Бакытбекова — ученица 12-го класса NIS г. Алматы;
Кирилл Ким — ученик 12-го класса NIS г. Астана.
Руководители команды:
Санжар Бегдаир — магистрант Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), победитель международных и республиканских олимпиад;
Ринат Илюсизов — победитель международных и республиканских олимпиад.
Желаем удачи нашей команде!
Международная олимпиада по химии (IChO) проводится ежегодно с 1968 года. Она считается одной из самых сложных и престижных предметных олимпиад среди школьников, сочетая глубокую теорию и практические лабораторные задания. Казахстан принимает участие в IChO с 1998 года. За это время сборная завоевала 10 золотых, 35 серебряных, 48 бронзовых медалей и 4 почётные грамоты.