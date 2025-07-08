С 29 июня по 8 июля в городе Ханты-Мансийск (Россия) прошла Международная олимпиада по научной физике (ISPhO-2025), где сборная Казахстана заняла 1 место в общекомандном зачете и вошла в число мировых лидеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК

Фото: Минпросвещения РК

В олимпиаде, где состязались участники из 21 страны мира, наши школьники завоеввали десять наград. Олимпиада состояла из двух основных этапов: теоретического и экспериментального. Каждый участник оценивался в индивидуальном зачете по двум направлениям.

Серебряные медалисты: ученик 11 класса школы «Мирас» Алматы Роман Черемнов, учащийся 10 класса Костанайского областного лицея «Білім-инновация» Таир Абдыкадыр, ученик 11 класса РФМШ Астаны Альтаир Аканов, ученик 10 класса РФМШ Алматы Илияс Казымбек.

Бронзовым призером стал ученик 11 класса школы-лицея «NURORDA» города Астаны Даниил Тюлюбаев.

Диплом 1 степени получили Роман Черемнов и Илияс Казымбек.

Диплом 2 степени вручили Даниэлю Тюлюбаеву, Таиру Абдыкадыру и Альтаиру Аканову.

Руководители: Самат Максутов - доктор PhD, доцент CDU, Назарали Айтжанов - магистр CDU.