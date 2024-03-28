Казахстанские школьники установили рекорд на международном чемпионате по робототехнике

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

В Сингапуре завершился международный чемпионат по робототехнике FIRST LEGO League Challenge, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В состязаниях приняли участие более 100 школьников из шести стран – Южная Корея, Малайзия, Польша, Индонезия и Китай.

По итогам трех соревновательных дней казахстанцы установили рекорд.

«Пришлось проявлять не только смекалку в игре роботов, но и продемонстрировать основные ценности команды. Также мы презентовали свой инновационный проект. Это крутой опыт, и зная, что нас поддерживает наша страна, мы выложились на всю мощь, установив рекорд среди сверстников из самых продвинутых стран мира», - поделились школьники.

Сборную страны представили несколько групп. 

Команда Ro alemi – учащиеся Білім-инновация и средней школы №22 г.Семей: Арыстан Ибрагим, Жанарыс Ардахов, Дархан Мамадилов, Айдмұхамед Табараков, Әділжан Қабыкенов, Азат Сапаралы и Жәнібек Абдукәрімов.

Они установили рекорд чемпионата, набрав 540 баллов из 550 возможных на игре роботов, тем самым команда удостоилась победы в номинации Robot Design. Кроме того, завоевала гран-при в главной номинации «Champions Award» за высокий результат во всех четырех направлениях.

Команда QSTEM-TAMOS Stars из школы Tamos Éducation: Мадияр Намазалы, Нурали Сатвалды, Рашид Ахмеджанов и Ансар Баязеров. Они завоевали I место в номинации «Champions Award» за высокие показатели по всем четырем направлениям чемпионата.

Команда Pioneers – учащиеся Білім-инновация г. Атырау: Малик Ислам, Нурислам Берикулы, Бекасыл Нурымжан, Ерасыл Нурымжан, Алмаз Абзал, Алмас Ерланулы, Алдияр Шамар и Алишер Данилов. Ребята стали финалистами в номинации «Innovation Project» за отличную реализацию инновационного проекта.

Также в пресс-службе напомнили, что путевку на международный чемпионат школьники получили на Центрально-Азиатских играх FIRST Central Asia, организованном РНПЦ Дарын и общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения РК.

 

#чемпионат #рекорд #школьники #Минпросвещения #робототехника

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