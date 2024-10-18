Казахстанские школьники завоевали 26 медалей на мировых предметных олимпиадах

Государственный советник Ерлан Карин по поручению президента принял победителей и призеров мировых предметных олимпиад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи Ерлан Карин отметил, что казахстанские школьники ежегодно занимают призовые места на многих международных интеллектуальных первенствах. В этом году они завоевали 26 медалей на мировых предметных олимпиадах, успешно защитив честь своей страны.

Государственный советник также напомнил о том, что глава государства в недавнем выступлении на форуме депутатов призвал общество чествовать не только спортсменов, но и победителей интеллектуальных олимпиад и соревнований. Как он подчеркнул, с 2022 года по инициативе президента победителям международных предметных олимпиад и их педагогам вручаются денежные вознаграждения. Сегодня Казахстан – одна из немногих стран, в которых есть такая практика поощрения призеров олимпиад.

Ерлан Карин сообщил, что государством создаются все условия для полноценной самореализации подрастающего поколения, в первую очередь в сфере образования и науки.

Именно образование, науку и культуру на одном из заседаний Национального курултая президент назвал незыблемой триадой духовного развития нашего общества и основой формирования нового качества нации.

По итогам встречи государственный советник еще раз поздравил победителей олимпиад, отметив, что они стали для казахстанской молодежи примером достижения успеха через упорный труд, созидание и новаторство.