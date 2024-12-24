Школьники завоевали более 500 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В этом году 1 816 казахстанских школьников приняли участие в 35 международных олимпиадах и конкурсах, завоевав 563 медали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: СЦК

Среди них 77 золотых, 201 серебряная и 285 бронзовых.

Наши школьники продемонстрировали высокие результаты на международных чемпионатах по робототехнике в Сингапуре, Китае, Греции и США, а также вошли в число лучших математиков Балканского полуострова. На самой престижной Международной олимпиаде по химии IChO и мировом чемпионате по робототехнике «First Global Challenge» казахстанские школьники обогнали представителей 190 стран, став трехкратными чемпионами мира на двух олимпиадах.

Кроме того, сборные команды Казахстана приняли участие в 7 самых престижных международных олимпиадах (IMO, IPhO, IBO, IOL, IChO, IGeO, IOI), по итогам которых были завоеваны 26 медалей: 2 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

С 2022 года, по поручению президента Республики Казахстан, победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также их педагогам предусмотрено единовременное вознаграждение. В 2024 году на эти цели было выделено 77,5 млн тенге для 26 школьников, а также 6,4 млн тенге для 24 педагогов.

Школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1 500 месячных расчетных показателей (МРП), серебряные медалисты — 1 000 МРП, бронзовые — 500 МРП. 1 МРП - 3 692 тенге. 

Педагогам, подготовившим победителей, выплачивается вознаграждение в зависимости от уровня медали: 26,5-кратный размер базового должностного оклада — за золотую медаль, 17,5-кратный — за серебряную, и 8,5-кратный — за бронзовую.

#школьники #медали #олимпиады

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