Казахстанские школьники завоевали серебро на чемпионате мира по робототехнике

Как отмечают в Минпросвещения, победа на Asia Pacific Open Championship открывает школьникам путь к образовательным грантам в топовых зарубежных университетах.

Фото пресс-службы МП РК

Впервые школьники из Казахстана завоевали серебро на престижном чемпионате по робототехнике в Австралии, собравшем более 300 детей из 10 стран, в числе которых США, Китай, Канада и Индия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Открытое соревнование "Asia Pacific Open Championship" проходило в топовом университете Австралии "Macquarie University". В старшей категории FIRST Tech Challenge честь Казахстана защищали две команды из Алматинской РФМШ и Астанинской школы-лицея "NURORDA". Серебро чемпионата завоевала команда "Bolt.M3" из РФМШ, которая вместе с тем была номинирована на две престижные награды "Think Award" и "Connect Award".

По словам руководителя Фонда "USTEM Robotics" Асылбека Мурзахметова, серебро и две престижные награды, которые оказались в копилке национальной сборной, стали рекордными среди участников чемпионата. Они отмечают высокий профессионализм команды и вклад в развитие STEM в Казахстане и Центральной Азии.

"Когда нам вручили престижную награду "Connect Award" - третью по значимости от главной награды, мы были очень счастливы, и даже не надеялись получить награду выше, но так свершилось, что и следующие награда "Think Award" и серебро чемпионата были присвоены нашей команде. Эти соревнования для нас не только мощный опыт и построение профессиональных связей, но также возможность заявить о своей стране как о высокотехнологичной и развитой в STEM. Все три дня соревнований в перерывах между матчами мы старались знакомить участников из других стран с культурой Казахстана, играя с ними в наши национальные игры и угощая их казахскими лакомствами", - рассказывает капитан команды Таир Каренеев.

В Минпросвещения напомнили, что путевку на международный чемпионат ученики получили на Центрально-Азиатских играх "FIRST Central Asia", который прошел при поддержке министерства в феврале этого года.

Отмечается, что победа на Asia Pacific Open Championship открывает школьникам путь к образовательным грантам в топовых зарубежных университетах.