Казахстанские ученые нашли способ очистить воздух в Алматы

Образование, Технологии
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Аменова Дана
Корреспондент

Физиологи-генетики Казахского национального женского педагогического университета обнаружили инновационный метод очистки воздуха города Алматы от вредных веществ, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото пресс-службы МНВО РК

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования, проект, ориентированный на улучшение экологии и здоровья городских жителей, уже в этом весеннем сезоне вступит в научно-производственную фазу, благодаря финансированию университета.

Руководитель проекта, генетик Аскар Калекешов рассказывает, что первым этапом исследований станет выращивание растений, способных эффективно поглощать вредные вещества. Эти растения будут затем размещены в густонаселенных районах Алматы, после предварительного согласования с местными властями.

«Мы планируем создать зеленые острова, где растения смогут эффективно фильтровать воздух и улучшать его качество. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, ибо растения, являясь природными фильтрами, способны значительно улучшить состояние окружающей среды. Другим важным этапом проекта будет изготовление биологически активных препаратов из экстрактов растений, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организма алматинцев. Эти препараты будут разработаны на основе комплексных исследований, направленных на определение оптимальных концентраций активных веществ для максимального положительного эффекта на здоровье. Для сбора растительного сырья экспедиция ученых отправится в Восточно-Казахстанскую область. «Наши исследования позволят разработать модель, которую можно будет успешно адаптировать и в других городах, сталкивающихся с проблемами загрязнения воздуха», — добавил Аскар Калекешов.

Кроме того, научные исследования будут проходить на базе агробиостанции Кольди, находящейся в 25 километрах от Алматы. С этим масштабным проектом Казахский национальный женский педагогический университет подтверждает свое стремление к инновациям и заботе о будущем окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в ближайшие годы алматинцы могут ожидать существенного улучшения качества воздуха благодаря уникальной научной инициативе.

#Алматы #ученые #воздух #очистка #Миннауки

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