Казахстанские ученые подвели итоги экспедиции в честь 800-летия Улуса Джучи

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Дана Аменова
корреспондент

 Путешествие по историческим местам проходило в период с 20 сентября по 1 октября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Нацмузей

При поддержке акимата Карагандинской области Карагандинского областного историко-краеведческого музея управления культуры, архивов и документации Карагандинской области в период с 20 сентября по 1 октября 2024 года прошла республиканская историко-этнографическая экспедиция «Талас-Улытау-Сарайшык», посвященная 800-летию Улуса Джучи.

Экспедиция стартовала в древнем Таразе с целью сохранения, исследования и популяризации памятников, связанных с историей Улуса Джучи. Начало работы экспедиции со священного Тараза не просто так. Потому что этот регион имеет непосредственное отношение к становлению Улуса Джучи.

Таким образом, важным решением было проведение первого курултая вдоль реки Талас. История этого региона,  свидетельствовала становлению казахского народа как государства. Начало экспедиции с таразских степей - закономерное явление.   

Также по маршруту экспедиции, в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областях был проведен мониторинг современного состояния археологических, архитектурных, мемориальных объектов, связанных с историей Улуса Джучи, в каждой области были проведены встречи с местными учеными-историками, археологами, проведен круглый стол, даны рекомендации по развитию туристских маршрутов.

Кроме того, будут подготовлены познавательно-информационные продукты в фото, видео, аудио формате, а также представлен документальный фильм, снятый на основе интервью ученых, историков и специалистов.

«В целом следует подчеркнуть, что эта экспедиция дала возможность пропагандировать исторические памятники Казахстана эпохи Улуса Джучи и Золотой Орды. Таким образом, экспедиционное путешествие, преодолевшее за 11 дней 7000 километров, завершилось в Улытау, где находился мавзолей Джучи хана. Сегодня в Национальном музее столицы мы собрались с вами, чтобы подвести итоги великого исторического пути», - так начал свое вступительное слово  руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Жумакенов.  

#выставка #ученые #история #экспедиция #Улус Джучи

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