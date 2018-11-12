Казахстанским автолюбителям необходимо оплатить налог до 31 декабря

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: Platezhy.com
Налог на транспортные средства за 2018 год владельцам авто необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2018 года. В случае несвоевременной уплаты налогов производится начисление пени в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, передает Kazpravda.kz.

"Обращаем внимание, что уплата налога физическими лицами производится по постоянному месту жительства. Расчет налога на транспорт за 2018 год можно произвести самостоятельно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" / "Калькулятор", – сообщили в ДГД.

Как поясняется, объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные или состоящие на учете в РК.

Оплату налога можно произвести в электронном виде на портале еGov.kz без необходимости авторизации и подписания ЭЦП, пройдя в раздел "Налоги и финансы" – "Платежи" – "Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет" и заказать услугу, нажав "Оплатить онлайн".

После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.

Кроме того, оплату можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие).

"В случае несвоевременной уплаты налогов производится начисление пени в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования. Также орган государственных доходов применяет меры по принудительному взысканию налоговой задолженности, установленные законодательством", – говорится в сообщении.

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