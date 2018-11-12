Казахстанским автолюбителям необходимо оплатить налог до 31 декабря

Налог на транспортные средства за 2018 год владельцам авто необходимо уплатить не позднее 31 декабря 2018 года. В случае несвоевременной уплаты налогов производится начисление пени в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, передает Kazpravda.kz
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"Обращаем внимание, что уплата налога физическими лицами производится по постоянному месту жительства. Расчет налога на транспорт за 2018 год можно произвести самостоятельно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" / "Калькулятор", – сообщили в ДГД.
Как поясняется, объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные или состоящие на учете в РК.
Оплату налога можно произвести в электронном виде на портале еGov.kz без необходимости авторизации и подписания ЭЦП, пройдя в раздел "Налоги и финансы" – "Платежи" – "Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет" и заказать услугу, нажав "Оплатить онлайн".
После введения ИИН/БИН налогоплательщика, наименования органа государственных доходов, суммы платежа, кода бюджетной классификации система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После завершения всей процедуры будет предоставлен электронный чек, подтверждающий факт оплаты.
Кроме того, оплату можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие).
"В случае несвоевременной уплаты налогов производится начисление пени в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования. Также орган государственных доходов применяет меры по принудительному взысканию налоговой задолженности, установленные законодательством", – говорится в сообщении.